支持新北抗疫　11大數位內容業者延長免費服務

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蔣志薇指出，即日起只要註冊的新會員，或在特定平台上登入後輸入免費的序號，就能立即使用，還未註冊登入的民眾，這次請把握機會，讓我們一起宅在家助防疫！此外，新北市也呼籲市民保持低度活動，遵守三級警戒準則，做好個人健康管理，勤洗手、戴口罩，防疫不鬆懈！
蔣志薇說，除與數位內容平台的合作方案外，市府各局處也推出線上內容，如文化局轄下的博物館家族，提供數位展覽、Podcast節目及親子共讀學習單，市立圖書館推出「新北E書房」一站式線上網站服務，提供適合各年齡的電子書、語言學習、名人開講等各類數位資源；原民局則透過線上學母語及族語繪本，讓孩子在防疫期間也有機會認識原住民文化
體育處則邀運動中心教練拍攝居家運動影片，讓民眾在家能跟著動一動，增強抵抗力，新聞局更透過有線電視公用頻道(CH3)，每週六晚間九點播映2020年新北市紀錄片獎優選影片外，也在「感動，無所不在」臉書粉絲團分享許多國內外精彩的紀錄片；防疫視同作戰，仰賴你我的努力，一起打擊病毒，期待健康的明天。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。