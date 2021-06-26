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支持新北抗疫　11大數位內容業者延長免費服務

▲新北市持續與11大數位內容業者合作，即日起再延長免費影音服務，提供市民居家防疫時，能享受精彩豐富的影劇、音樂、書籍等內容。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市持續與11大數位內容業者合作，即日起再延長免費影音服務，提供市民居家防疫時，能享受精彩豐富的影劇、音樂、書籍等內容。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-26 22:08:00

全國第三級警戒延長至七月十二日，新北宅家不無聊！新北市持續與11大數位內容業者合作，即日起再延長免費影音服務，讓市民能安心宅家追劇、聽音樂、看書，輕鬆度過防疫時光。

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新北市政府新聞局長蔣志薇表示，感謝包含中華電信Hami Video、Hami書城，台灣大哥大MyMusic、myBook、myVideo，遠傳friDay影音，KKBOX、KK書，LINE TV、LINE MUSIC，及LiTV等的11大數位內容業者，因應三級警戒延期，將免費使用的期限再延長，提供市民居家防疫時，能享受精彩豐富的影劇、音樂、書籍等內容。

蔣志薇指出，即日起只要註冊的新會員，或在特定平台上登入後輸入免費的序號，就能立即使用，還未註冊登入的民眾，這次請把握機會，讓我們一起宅在家助防疫！此外，新北市也呼籲市民保持低度活動，遵守三級警戒準則，做好個人健康管理，勤洗手、戴口罩，防疫不鬆懈！

蔣志薇說，除與數位內容平台的合作方案外，市府各局處也推出線上內容，如文化局轄下的博物館家族，提供數位展覽、Podcast節目及親子共讀學習單，市立圖書館推出「新北E書房」一站式線上網站服務，提供適合各年齡的電子書、語言學習、名人開講等各類數位資源；原民局則透過線上學母語及族語繪本，讓孩子在防疫期間也有機會認識原住民文化

體育處則邀運動中心教練拍攝居家運動影片，讓民眾在家能跟著動一動，增強抵抗力，新聞局更透過有線電視公用頻道(CH3)，每週六晚間九點播映2020年新北市紀錄片獎優選影片外，也在「感動，無所不在」臉書粉絲團分享許多國內外精彩的紀錄片；防疫視同作戰，仰賴你我的努力，一起打擊病毒，期待健康的明天。

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
37.61%62.39%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.22%94.78%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.98%36.02%
2021-06-25-2021-06-27
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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