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謝金燕曬「下廚美食照」　吃不胖祕辛曝光

▲謝金燕分享自己吃不胖的原因。（圖／翻攝謝金燕IG）
▲謝金燕分享自己吃不胖的原因。（圖／翻攝謝金燕IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-27 20:07:08｜2021-06-27 20:08:00

「姐姐」謝金燕從出道至今身材維持良好，完全看不出歲月在她身上留下痕跡，而她也時常在社群媒體上分享運動、健身照，秀出火辣結實的好身材。她於昨（26）日在則是在IG上揭曉，自己總是吃不胖的原因。

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謝金燕在IG貼出一張自己煎月亮蝦餅的照片，只見照片中的月亮蝦餅整面幾乎都是燒焦，看起來不太美觀，而她在文中寫道：「知道為什麼姐那麼瘦嗎？因為姐做的東西都不能吃。永遠都是餓到暈了才要找東西吃，怎會有耐心用小火，當然…甲催落呀……..」還打趣是「變臭灰噠的月亮蝦餅。」

▲謝金燕曬出下廚照，自爆吃不胖的原因。（圖／翻攝謝金燕IG）
▲▼謝金燕曬出下廚照，自爆吃不胖的原因。（圖／翻攝謝金燕IG）
▲▲謝金燕曬出下廚照，自爆吃不胖的原因。（圖／翻攝謝金燕IG）
貼文一公布後，網友們紛紛留言回應：「這面長這樣..我想知道背面有多糟」、「任何東西都會變墨魚口味的」、「姐姐好幽默」、「姐姐之前說居家防疫練就十項全能… 這樣子看來應該是沒包括煮飯這一項」、「把黑的部分刮掉就可以吃了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
50%50%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.56%94.44%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.34%35.66%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
35.33%64.67%
2021-06-25-2021-06-28
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