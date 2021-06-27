謝金燕曬「下廚美食照」　吃不胖祕辛曝光

「姐姐」謝金燕從出道至今身材維持良好，完全看不出歲月在她身上留下痕跡，而她也時常在社群媒體上分享運動、健身照，秀出火辣結實的好身材。她於昨（26）日在則是在IG上揭曉，自己總是吃不胖的原因。

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謝金燕在IG貼出一張自己煎月亮蝦餅的照片，只見照片中的月亮蝦餅整面幾乎都是燒焦，看起來不太美觀，而她在文中寫道：「知道為什麼姐那麼瘦嗎？因為姐做的東西都不能吃。永遠都是餓到暈了才要找東西吃，怎會有耐心用小火，當然…甲催落呀……..」還打趣是「變臭灰噠的月亮蝦餅。」

▲▼謝金燕曬出下廚照，自爆吃不胖的原因。（圖／翻攝謝金燕IG）

貼文一公布後，網友們紛紛留言回應：「這面長這樣..我想知道背面有多糟」、「任何東西都會變墨魚口味的」、「姐姐好幽默」、「姐姐之前說居家防疫練就十項全能… 這樣子看來應該是沒包括煮飯這一項」、「把黑的部分刮掉就可以吃了。」