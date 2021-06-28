染疫隔離不孤單　亞東精神科提供心理關懷

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亞東醫院諮商心理師回憶電話關懷確診住院治療的阿姨，阿姨哭著指出，「我真的被嚇到了!為什麼我會生病？！」面對隔壁床病友的過世，住院期間一直不敢去碰觸的焦慮與恐懼，在一瞬間爆發，阿姨用顫抖的聲音訴說，這幾天是如何與隔壁床的病友相互鼓勵才支撐到現在，如今阿姨失去並肩作戰的戰友，更需要有人聽她述說心理巨大的痛苦和不安。
潘怡如說，除住院的確診患者外，在亞東醫院團隊所承接的2間集中檢疫所中，也有數百名因確診而被隔離的個案，集檢所的醫護人員會定期評估患者的身心狀態；若發現其近期有重大變故，或有情緒焦慮憂鬱等情況，即會快速轉介給亞東醫院精神科醫師，由醫師與病人取得聯繫，評估病人當下的精神狀態，或建議適當的藥物治療。
潘怡如分享，一位中年父親從住進集檢所起，便頻繁打電話至護理站，反覆詢問許多重複的事情，集檢所醫療團隊察覺到患者可能是有情緒方面的需求，立刻將病人轉介給精神科團隊；經精神科醫師詳細評估後，發現病人隱藏著一個最大的擔憂－「他擔心自己唯一的兒子也會確診，害怕兒子萬一也被確診隔離的話，會沒有能力在集檢所中獨立照顧自己。」
亞東醫院指出，疫情所帶來的突如其來生活劇變，是極大的挑戰，對於家中有多人染疫的患者而言，更是一場身體與心靈的痛苦煎熬，好好照顧自己的心靈健康，也十分重要；面對疫情，可試著只獲取適度的疫情訊息，嘗試回歸到相對正常的作息，偶爾在家中做做運動，或透過通訊軟體與親友保持聯繫，彼此關心、加油、打氣也是很重要，必要時則可尋求專業的協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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