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鹹酥雞只會點雞蛋豆腐？「1物」被推爆　眾愣：不知有賣

▲鹹酥雞香脆可口，是不少人愛吃的宵夜首選。（圖／NOWnews資料照）
▲鹹酥雞香脆可口，是不少人愛吃的宵夜首選。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 07:19:29

台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選，而鹹酥雞攤的食材種類百百種，最受歡迎的就是固定那幾樣，包括雞蛋豆腐、百頁豆腐等等。不過，就有網友另外發現有鹹酥雞攤賣「一神物」，表明這是心中的隱藏版美食，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「今天來介紹隱藏版美食！這是從小吃到大的美味，只要我嘴饞就會超級無敵想吃的隱藏版美食，很少店有賣的炸蛋餅皮！只有素食的鹹酥雞店攤位才有，真的好吃到不行，像洋芋片般酥脆口感，帶有餅皮甜甜的香氣，灑上胡椒整個加強甜味，好喜歡啊！」

▲網友分享鹹酥雞攤販售的隱藏神品「炸蛋餅皮」，結果一堆人喊完全沒吃過。（圖/Dcard）
▲網友分享鹹酥雞攤販售的隱藏神品「炸蛋餅皮」，結果一堆人表示自己完全沒吃過。（圖/Dcard）
貼文曝光之後，引發不少網友留言「啥啊，炸蛋餅皮長這麼大沒看過鹹酥雞在賣」、「我以為蛋餅皮每家都有欸？原來不是」、「看起來好好吃，沒看過有人賣欸」、「第一次聽到炸蛋餅皮！感覺很好吃欸」、「完全沒聽過這東西，感覺好好吃」、「還是第一次聽過炸蛋餅皮，以後去鹽酥雞店再多留意看看」、「完全不知鹹酥雞店有賣這東西」。

不過，也有不少內行網友表示「通常素食的鹹酥雞攤比較多是對的，但也有些葷食的也有喔！」、「震驚！大家都沒吃過炸蛋餅皮嗎？這超好吃」、「離開高雄就沒炸蛋餅皮吃了....北部真的沒這東西」、「南部的東西又+1，北部沒看到有人賣」、「素食的鹹酥雞攤可以問，很多都有喔，沒吃過可嘗試」、「南部蠻多鹹酥雞攤都有的，但來北部就沒吃過了」。（編輯：張嘉哲）

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