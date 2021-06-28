防Delta病毒必戴兩層口罩？醫揭「關鍵」　2類人戴錯母湯

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內層則要為醫療口罩、外層則是布口罩，戴錯順序的話，是完全無效的，這樣的戴法，最主要的目的是改善口罩貼合度

▲醫師表示戴口罩的重點在於「密合度」，不要盲目跟隨戴兩層口罩。（示意圖／NOWnews資料照片）

包含「免疫低下、重病者」

另外則是「心肺患者」

但重點不是你口罩戴了幾層，而是你「口罩的密合度」