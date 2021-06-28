防Delta病毒必戴兩層口罩？醫揭「關鍵」　2類人戴錯母湯

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對此，重症醫師黃軒就在臉書表示「如果是同種類的口罩，美國CDC一般不建議，例如醫療口罩+醫療口罩的戴法；而若使用不同種類的口罩，內層則要為醫療口罩、外層則是布口罩，戴錯順序的話，是完全無效的，這樣的戴法，最主要的目的是改善口罩貼合度，確定在做任何動作時，口罩皆需緊貼著臉。
不過，也並分所有人都適合配戴雙層口罩，黃軒點出2類人，包含「免疫低下、重病者」，一層醫口罩上、加一層布口罩，防禦力確實可能會增加，只是兩層口罩容易悶熱，裡面的醫療口罩如果潮濕，又沒有及時更換，恐怕會影響防病毒效果，免疫低下及重病者，甚至還會易孳生更多細菌感染；另外則是「心肺患者」，戴多層口罩，對於心臟衰竭病者、慢性肺患者，恐會會影響呼吸、因為兩層口罩除了容易悶熱、氣流阻力會增加，呼吸功能反而會更糟。
黃軒強調，戴多層口罩，是可以有效減緩病毒傳播，但重點不是你口罩戴了幾層，而是你「口罩的密合度」！請把你的口罩戴好戴滿以外，也要戴緊，那才真的有效能預防病毒。
而事實上，先前指揮中心專家諮詢小組成員黃高彬受訪時也曾強調，理論上來說，一般多戴一層口罩其實是會影響到正常呼吸，即便是可以減少病毒傳播沒錯，但衡量台灣夏天的溫度，加上有些人肺活量本身就較差，戴上一般的外科口罩呼吸就已經有點困難，更何況戴2層就像N95一樣，無法好好呼吸的情況下，就會一直拿下來，整體增加了更多風險。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。