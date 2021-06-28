衝麥當勞外帶薯條！他見「神祕設備」超納悶 店員秒解答
連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠使用，深受不少民眾喜愛。對此，昨（27）日一名網友在《Dcard》提到，他到麥當勞買外帶時，驚見炸薯條的地方放著一台電子秤，不禁疑惑「是幹嘛的？」貼文曝光引發熱議，釣出員工解答背後原因。
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 08:14:44
原PO表示，前幾天到麥當勞買外帶餐點時，看到一旁炸薯條的地方，放著一台電子秤，不禁心想「麥當勞是不是因為被罵薯條裝太少，然後一包一包秤？」並稱「說實在，個人認為麥當勞外帶、外送薯條真的比較少，不知道是因為什麼啦！」好奇詢問廣大網友「有人知道電子秤是幹嘛的嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「真的耶，我也好奇磅秤幹嘛用的」、「我都很幸運遇到加爆系的」、「外帶薯條量比較少的原因：冷掉會縮。騎車過程搖晃會讓薯條間距密合，所以就算插滿盒子，到家打開視覺上看起來只會剩不到2／3」。
對此，有員工出面解釋「哩厚！我是前前前前麥胞，電子秤我們店都會固定放在薯條站下方，薯條大中小都有標準的份量，通常是代訓時要讓新人知道那個份量用的，上手之後基本上就可以用手感受重量，自然就可以不用依靠電子秤，也有一種可能是他們應產率是在太低了，所以被經理要求不忙都要秤啦」、「電子秤只會越秤越少，麥當勞標準的份量客人根本不會滿意」、「我們店是因為員工都鏟爆，真的虧損太多包才開始拿電子秤出來」。（編輯：賴詠璿）