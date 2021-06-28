COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

衝麥當勞外帶薯條！他見「神祕設備」超納悶　店員秒解答

▲原PO到麥當勞買外帶時，發現炸薯條的地方放著一台電子秤，釣出員工解答背後原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO到麥當勞買外帶時，發現炸薯條的地方放著一台電子秤，釣出員工解答背後原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 08:14:44

連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠使用，深受不少民眾喜愛。對此，昨（27）日一名網友在《Dcard》提到，他到麥當勞買外帶時，驚見炸薯條的地方放著一台電子秤，不禁疑惑「是幹嘛的？」貼文曝光引發熱議，釣出員工解答背後原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO表示，前幾天到麥當勞買外帶餐點時，看到一旁炸薯條的地方，放著一台電子秤，不禁心想「麥當勞是不是因為被罵薯條裝太少，然後一包一包秤？」並稱「說實在，個人認為麥當勞外帶、外送薯條真的比較少，不知道是因為什麼啦！」好奇詢問廣大網友「有人知道電子秤是幹嘛的嗎？」

▲原PO到麥當勞買外帶時，發現炸薯條的地方放著一台電子秤，釣出員工解答背後原因。（示意圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO到麥當勞買外帶時，發現炸薯條的地方放著一台電子秤，釣出員工解答背後原因。（示意圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「真的耶，我也好奇磅秤幹嘛用的」、「我都很幸運遇到加爆系的」、「外帶薯條量比較少的原因：冷掉會縮。騎車過程搖晃會讓薯條間距密合，所以就算插滿盒子，到家打開視覺上看起來只會剩不到2／3」。

對此，有員工出面解釋「哩厚！我是前前前前麥胞，電子秤我們店都會固定放在薯條站下方，薯條大中小都有標準的份量，通常是代訓時要讓新人知道那個份量用的，上手之後基本上就可以用手感受重量，自然就可以不用依靠電子秤，也有一種可能是他們應產率是在太低了，所以被經理要求不忙都要秤啦」、「電子秤只會越秤越少，麥當勞標準的份量客人根本不會滿意」、「我們店是因為員工都鏟爆，真的虧損太多包才開始拿電子秤出來」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
80.95%19.05%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.85%94.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.43%35.57%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
34.55%65.45%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀