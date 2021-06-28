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吃便當一掀豬排秒呆！「粉色白飯」食慾全沒　內行揭真相

▲網友分享自己買來的便當米飯竟然是粉紅色的，讓他感到非常傻眼。（圖/爆廢公社公開版）
▲網友分享自己買來的便當米飯竟然是粉紅色的，讓他感到非常傻眼。（圖/爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 08:22:16

不少人忙於工作，為求方便三餐都會選擇到便當店或者自助餐店打發，因其菜色多元又不用自己下廚，簡單又方便。不過，近日就有網友分享自己要吃便當的時候，掀開主菜一看，卻發現底部的飯呈現粉紅色，讓人看了都沒有食慾，貼文引發熱議。

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原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「為什麼吃個便當，裡面要加黑手牌？」只見貼出的照片，將豬排掀開之後，底部的白飯表面鋪了一層粉紅色的的東西，因為不知道是什麼東西，讓人看了毫無食慾；而原PO指稱的黑手牌是是一種強力洗手劑，是專門給做工、汽機車維修員等人使用的洗手劑，其外貌正是粉紅色，與便當內的東西顏色相似。

▲網友分享自己吃便當時，掀開主菜發現白飯呈現粉色，還開玩笑表示，以為店家加入了黑手排洗手劑（右圖），笑翻全場。（圖/爆廢公社公開版）
▲網友分享自己吃便當時，掀開主菜發現白飯呈現粉色，還開玩笑表示，以為店家加入了黑手排洗手劑（右圖），笑翻全場。（圖/爆廢公社公開版）
貼文一出，網友紛紛回應「.....看了就不想吃」、「看起來很像福壽螺蛋，快吐了」、「這到底是什麼啦，真的好噁」、「吃便當20年沒看過有人加這種＝＝」、「笑死，黑手牌以前念汽修科超常用」、「真的有夠像黑手牌」、「那個顏色真的不ok」、「連吃個便當都在呼籲要勤洗手，快笑死」。

不過，也有內行網友表示「ㄜ...就櫻花魚鬆啊，沒吃過喔」、「櫻花魚鬆變黑手牌，快笑死，吃起來甜甜的啦」、「櫻花魚鬆粉沒錯」、「日本常見的櫻花魚鬆啊....」、「我沒想到在台灣，櫻花魚鬆就變黑手牌了，太好笑」；事實上，櫻花魚鬆在日本非常常見，不少日本人都會將其粉放在米飯內，或者壽司當中，尤其在春天櫻花盛開之時，更能增添幾分氣息，只不過在台灣比較顯少有人有這樣的吃法。（編輯：張嘉哲）

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