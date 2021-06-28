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第一次開車上國道要注意啥？內行秒答「4字」：務必記得

▲近日有網友在PTT提問「朋友第一次上國道要注意啥？」結果許多老司機秒答「4字」，那就是「先買保險」，他們認為這點務必記得！（示意圖／NOWnews資料照）
▲近日有網友在PTT提問「朋友第一次上國道要注意啥？」結果許多老司機秒答「4字」，那就是「先買保險」，他們認為這點務必記得！（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 09:33:11

許多新手駕駛剛考到駕照後，都會不敢開車上路，就算開過平面道路，要開上國道仍是另一種挑戰，因為經驗不足，不免會緊張或害怕。然而，近日有網友就在PTT提問「朋友第一次上國道要注意啥？」結果許多老司機秒答「4字」，那就是「先買保險」，他們認為這點務必記得！

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原PO在PTT女孩板以「朋友第一次上國道要注意啥？」為題發文，他表示，他朋友去（2020）年駕照考過，但是只有在平面道路上開過一年，明天要上國道，但是第一次，他並替朋友發文請益大家「到底應該注意什麼呀？ 干五八卦？」

▲有網友在PTT提問「朋友第一次上國道要注意啥」釣出老司機回應。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友在PTT提問「朋友第一次上國道要注意啥」釣出老司機回應。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，許多內行紛紛直指「記得要買保險」、「先買保險」、「買好保險」、「買保險正解」、「保險金越高越好，然後祝福你朋友God bless」、「注意保險有沒有保滿啊」、「保險...」

另還有網友回應「不要當路隊長」、「相信我，遠離大車」、「維持速度，不要隨意變換車道，換車道一定要打方向燈看後照鏡」、「在外線適應後再嘗試往內線開，別當路隊長」、「提高警覺，注意車況」、「不超車，別佔用內線車道」、「保持車距，最怕前車急煞和變換車道慢打燈」、「認真回，至少後照鏡看的到後車再切車道，一堆不保持車距的三寶」。

不過，也有人認為「國道很好開阿，沒一堆機車亂鑽」、「能在市區生存一年，經驗很足了，國道更簡單」、「國道蠻簡單的阿，市區才一堆變數」、「說真的，國道比市區好開」。（編輯：許苡晴）

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