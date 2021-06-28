27歲男被逼啃老！他曝阿嬤「超狂身家」　網暴動：缺孫嗎

我們無法選擇自己的家庭背景，每個人的身世都不盡相同，然而，有些人就是「含著金湯匙出生」，令人稱羨。近日就有一名27歲的男網友分享「阿嬤的身家」，並透露自己是長孫，因疫情關係，阿嬤不讓他去上班，說他以後要幫忙「捧斗」，還一口氣匯了幾百萬給他，讓他不禁直呼「不是我想啃老，但老人家怕我出門工作染疫傳染給她，我也很無奈。」對此，網友則全暴動，紛紛狂問「缺孫嗎？」

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原PO在Dcard心情板以「

阿嬤逼我啃老

」為題發文，他表示，自己今年27歲，阿嬤是「

地主千金加獨生女

」，他出生時，阿嬤就有兩棟電梯大樓在收租，記憶中阿嬤每年都買店面，最近才又買一間。

原PO接著透露，自己大學剛畢業時，在某公司上班，月薪5萬，阿嬤問他「是不是一個月零用錢18萬不夠花？」他則回應「我才23歲，總是要找事做吧？」後來他買了一台休旅車，載阿嬤去醫院回診，結果被阿嬤罵車太爛，她坐不了這種車。「本來她想找貿易商買古斯特，她朋友的兒子有買一台，她坐過很滿意，隔音超好又超穩，壓到水溝蓋都不會晃，但我嫌外型真的太老氣，太像阿伯在開的車，之後我買大七。」

▲有男網友透露，他是長孫，因疫情關係，阿嬤不讓他去上班，說他以後要幫忙「捧斗」，甚至還匯了幾百萬給他，讓他不禁直呼「不是我想啃老，但老人家怕我出門工作染疫傳染給她，我也很無奈。」（圖／翻攝自Dcard）

不僅如此，原PO更指出，現在疫情，阿嬤說她還在，且原PO是長孫以後要「捧斗」，因此不讓他去上班，又匯了幾百萬給他，這讓他不禁嘆道「不是我想啃老，但老人家怕我出門工作染疫傳染給她，我也很無奈。」

貼文一出，許多網友紛紛暴動，直呼「你阿嬤缺孫子嗎？還是我們兩個交換一下！」「我可以許願當阿嬤的孫女嗎？」「奶奶我不想努力了收金孫嗎？」「缺孫子嗎？我願意！」「阿嬤有缺孫女嗎？我剛好缺阿嬤」、「請問有全職陪阿嬤的工作嗎？」「阿嬤缺孫女嗎？XDD我也好想有這種困擾！」

另還有人留言「你缺老婆嗎？」「我們可以以結婚為前提交往嗎」、「我當你老婆好嗎」、「那個...原PO還有缺老婆嗎？」「好了啦！老公我們回家！」「可以娶我嗎？」此外，還有網友羨慕表示「別人的阿嬤都不會讓人失望」。（編輯：許苡晴）