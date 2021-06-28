開冷氣前先按「送風」省電？專家揭判斷法則：保養更重要
台灣夏天天氣炎熱，一般民眾家中都會安裝冷氣來消暑。而近年極端氣候的型態益發明顯，熱的時候更熱，同時冷氣開得越涼，電費也會直線上升。對此，就有網友詢問大家，「開冷氣前時先按『送風』超省電嗎？」對此就有專家揭露了判斷法則，直言「保養更重要」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 09:48:54
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「冷氣先送風」的文章表示，「每次開冷氣先開送風，溫度都會飆升2度，所以想直接開冷氣，可是長輩說直接開的話，馬達會壞掉，也費電」，原PO更直言「想請問像這樣的情況，直接開冷氣會比較費電嗎？因為每次都會上升2度，我想這樣馬達不是要轉更久」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們看完後紛紛留言是「窗型冷氣」才會這樣，「我家舊型冷氣，開關一開就自己送風了，過一陣子壓縮機才啟動」、「我家舊式窗型也是先強送風，把悶在裡面空氣的先排出來」、「傳統窗型冷氣好像有聽過是這樣，現在新的分離式都直接開」、「我家舊型的窗型冷氣也是這樣」。
對此就有專家《十全電器行》在臉書上直言，現今冷氣的電腦機板都會先送風3分鐘，才會運轉壓縮機開始打冷氣出來，真正要省電的話是，「不要將溫度設的太低、經常清洗過濾網」，會使冷房效果保持最佳。而開冷氣前先按「送風」則是為冷氣的保養，可以使冷氣使用上更長壽，若已經使用冷氣一段時間，室內的溫度降下來之後，盡可能的使用送風的模式的話，才可以達到節省電能的目的。（編輯：王柏文）