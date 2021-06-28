COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

開冷氣前先按「送風」省電？專家揭判斷法則：保養更重要

▲開冷氣前先按「送風」省電？專家揭判斷法則。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲開冷氣前先按「送風」省電？專家揭判斷法則。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 09:48:54

台灣夏天天氣炎熱，一般民眾家中都會安裝冷氣來消暑。而近年極端氣候的型態益發明顯，熱的時候更熱，同時冷氣開得越涼，電費也會直線上升。對此，就有網友詢問大家，「開冷氣前時先按『送風』超省電嗎？」對此就有專家揭露了判斷法則，直言「保養更重要」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「冷氣先送風」的文章表示，「每次開冷氣先開送風，溫度都會飆升2度，所以想直接開冷氣，可是長輩說直接開的話，馬達會壞掉，也費電」，原PO更直言「想請問像這樣的情況，直接開冷氣會比較費電嗎？因為每次都會上升2度，我想這樣馬達不是要轉更久」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲開冷氣前先按「送風」則是為冷氣的保養，可以使冷氣使用上更長壽。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲開冷氣前先按「送風」則是為冷氣的保養，可以使冷氣使用上更長壽。（示意圖／翻攝PhotoAC）
網友們看完後紛紛留言是「窗型冷氣」才會這樣，「我家舊型冷氣，開關一開就自己送風了，過一陣子壓縮機才啟動」、「我家舊式窗型也是先強送風，把悶在裡面空氣的先排出來」、「傳統窗型冷氣好像有聽過是這樣，現在新的分離式都直接開」、「我家舊型的窗型冷氣也是這樣」。

對此就有專家《十全電器行》在臉書上直言，現今冷氣的電腦機板都會先送風3分鐘，才會運轉壓縮機開始打冷氣出來，真正要省電的話是，「不要將溫度設的太低、經常清洗過濾網」，會使冷房效果保持最佳。而開冷氣前先按「送風」則是為冷氣的保養，可以使冷氣使用上更長壽，若已經使用冷氣一段時間，室內的溫度降下來之後，盡可能的使用送風的模式的話，才可以達到節省電能的目的。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
80.95%19.05%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.85%94.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.43%35.57%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
34.55%65.45%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀