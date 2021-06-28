皮蛋豆腐總少一味？老饕曝「2靈魂佐料」：純醬油膏不行

「皮蛋豆腐」是吃清粥時的最佳配菜，不過，若是不沾醬直接吃，感覺好像少了什麼味道，且有些人甚至會排斥皮蛋的獨特氣味。而近日有網友就表示，自製的皮蛋豆腐總感覺沒外面賣的好吃，他並疑惑「問題出在哪裡？」對此，老饕則紛紛曝光「美味關鍵」，認為「2佐料」是沾醬的靈魂，純醬油膏可不夠！

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原PO在臉書社團「爆系知識家」中發表示，自己在家吃「皮蛋豆腐」，用的醬油膏比小吃店的還貴，但卻沒有小吃店的味道來得好吃，他不解為何會這樣？便發文跪求神人解答。

▲有網友在臉書社團「爆系知識家」中發問「為何自製皮蛋豆腐都沒外面賣的好吃？」釣出老饕傳授「靈魂沾醬製法」。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

問題一出，許多專業吃貨紛紛直指「

砂糖

」、「

香油

」是醬料靈魂，「自己用是純醬油膏，小吃店調淡加糖煮過」、「醬油+蠔油+砂糖+一點點香油，砂糖要持續攪拌到融化（不用加熱）」「金梅油膏+蒜末+一點香油」「小吃店的都調過，礦泉水加糖打溶化，蒜泥、醬油膏、香油、辣油、烏醋、味霖，蒜泥打成泥的時後要過濾半小時，把蒜泥水瀝乾，不然很快壞掉的」、「醬油膏太鹹要加水稀釋，不夠甜要加糖，加點甘草粉，煮過」、「要用帶甜味的醬油膏，最重要的是，沒有香油就沒有靈魂呀！」

另還有網友認為「蔥花要細，柴魚也是重點！」「醬油膏（偏甜），蔥花要細點，幾滴香油，柴魚片（不是粉）少許！」「要用甜的南部醬油膏才搭！另外有加柴魚或肉鬆！」（編輯：許苡晴）