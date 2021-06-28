侯友宜化身線上課程直播主　透過視訊帶幼兒跳「小魔鏡」

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中港國小校長李後榮說，幼兒園教師第一次擔任直播教師，在幕後花很多時間不停討論及嘗試，規劃讓居家線上學習的學生學著做家事，及動手玩剪設計等課程。以孩子為主體的心，不會因孩子沒辦法到校而改變，反而教師們更注重孩子在家學習的基本的體能、生活自理、閱讀等能力；學校在每天線上課程結束後也會將錄影上傳至YouTube，讓家長跟孩子可以隨時重播觀看。
教育局幼兒教育科長陳沛雯指出，新北市各級學校和幼兒園老師們運用豐富的線上學習資源，設計多元的線上課程與學生互動，並推出「幼兒防疫學習包」提供豐富線上資源；課程也結合一日作息表，讓親子防疫在家也跟學校生活結合，進行閱讀、大肌肉活動、勞作等活動，既防疫又療癒，有關影音或防疫親子學習包的資訊，家長可至新北市幼兒教育資源網下載。
教育局長張明文補充，暑期間也推出「夏日e起來新北宅學習」，提供400場以上的暑期育樂營、夏日樂學暑期輔導課程，包含運動、藝文、升學、職探等，讓38萬名新北學子在家快樂過暑假；「新北運動聚點」FB粉絲專頁也陸續有國民運動中心專業教練線上示範，在家也能好好健身、不出門也能運動樂活，另「新北YOU ME GO幼教影音資源網」也有各類型影片讓幼兒樂學。
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