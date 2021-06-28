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侯友宜化身線上課程直播主　透過視訊帶幼兒跳「小魔鏡」

▲新北市長侯友宜（左）在教育局長張明文（右）的陪同下，參加中港國小附幼老師設計的線上體能活動，並透過視訊帶著100位幼兒一起跳起「小魔鏡」。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜（左）在教育局長張明文（右）的陪同下，參加中港國小附幼老師設計的線上體能活動，並透過視訊帶著100位幼兒一起跳起「小魔鏡」。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-28 11:16:43

全國三級警戒雖延至7月12日，但停課不停學！新北市長侯友宜今（28）日特別到中港國小附設幼兒園為教師加油打氣，並化身神秘嘉賓成為線上課程的直播主，與孩子一同線上遊戲。

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侯友宜表示，感謝學校及幼兒園成為家長最安心的後盾，運用多元線上學習的資源讓孩子安心在家、學習不停歇；此外，侯友宜也擔任神秘嘉賓，參加中港國小附幼老師設計的線上體能活動，並透過視訊帶著100位幼兒一起跳起「小魔鏡」，活動模仿不同的動物，並透過大肌肉課程鍛鍊身體，提醒幼兒居家防疫也要維持體能活動。

中港國小校長李後榮說，幼兒園教師第一次擔任直播教師，在幕後花很多時間不停討論及嘗試，規劃讓居家線上學習的學生學著做家事，及動手玩剪設計等課程。以孩子為主體的心，不會因孩子沒辦法到校而改變，反而教師們更注重孩子在家學習的基本的體能、生活自理、閱讀等能力；學校在每天線上課程結束後也會將錄影上傳至YouTube，讓家長跟孩子可以隨時重播觀看。

教育局幼兒教育科長陳沛雯指出，新北市各級學校和幼兒園老師們運用豐富的線上學習資源，設計多元的線上課程與學生互動，並推出「幼兒防疫學習包」提供豐富線上資源；課程也結合一日作息表，讓親子防疫在家也跟學校生活結合，進行閱讀、大肌肉活動、勞作等活動，既防疫又療癒，有關影音或防疫親子學習包的資訊，家長可至新北市幼兒教育資源網下載。

教育局長張明文補充，暑期間也推出「夏日e起來新北宅學習」，提供400場以上的暑期育樂營、夏日樂學暑期輔導課程，包含運動、藝文、升學、職探等，讓38萬名新北學子在家快樂過暑假；「新北運動聚點」FB粉絲專頁也陸續有國民運動中心專業教練線上示範，在家也能好好健身、不出門也能運動樂活，另「新北YOU ME GO幼教影音資源網」也有各類型影片讓幼兒樂學。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
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5.82%94.18%
2021-06-25-2021-06-28

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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
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64.24%35.76%
2021-06-25-2021-06-28

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