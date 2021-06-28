為何台灣人很愛吃麥當勞？老饕揭「真實理由」：毫不意外
台灣的速食店種類繁多，最常見的莫過於麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等等，而其麥當勞時不時就推出新產品，深受不少民眾喜愛，近日推出聯名BTS套餐，話題更是直線上升一波，就有需多麥當勞員工也在社群平台表示「疫情下的麥當勞」根本不受影響。對此，就有網友討論「為何台灣人這麼愛吃麥當勞？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 12:19:55
原PO在PTT貼文指出「這數十年來，一堆餐飲店、速食店推陳出新，餐廳一家家開，但每次經過任一家麥當勞，人潮卻永遠一大堆，明明就是那幾樣產品而已，從小吃到大的人都不嫌膩嗎？為何麥當勞在台灣數十年來都不會退燒，好像很多人很愛吃欸？」
貼文一出，網友紛紛回應「薯條的口味不可取代性太高，完全不意外」、「冰炫風、玉米湯、薯條都是獨有，別人模仿不出來」、「本體就是薯條，就像你只會去肯德基買蛋塔一樣」、「薯條做得好，真的沒話講」、「光在新竹就真的超無敵了」、「產品取代性非常低，都是獨有風味」、「就像摩斯賣漢堡、肯德基賣蛋塔一樣，這也是各家都有的特色。」
另外，也有人點出其他關鍵「衛生食安有把關真的有差」、「販售地段都很好啊，你觀察每一間麥當勞開的地方，都是人來人往的地方」、「地段好東西中規中矩，生意自然好」、「衛生品質又穩定，價格中價位又不難吃，人自然多」、「依照同等速食店來看，價格中價位，品質也很穩定出餐又快當然很多人買」；不過也有人認為「都是炸物還是偶爾吃就好」、「不太愛吃速食，偶爾想吃冰炫風會去買」。（編輯：張嘉哲）