新北有2人接觸Delta確診者 侯友宜：篩檢都為陰性
南台灣的屏東縣出現首例印度變種Delta病毒，且造成屏東造成多人確診，其中新北市有2個人接觸確診者；對此，新北市長侯友宜表示，根據疫調的結果，前天有接觸確診者的民眾篩檢為陰性，另計程車司機的PCR也是陰性。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-28 12:28:52｜2021-06-28 13:36:25
侯友宜今（28）日指出，根據疫調的結果，新北市接獲有2個人接觸確診者的通報，其中1位在前天有接觸確診者的民眾，經一篩是陰性，另昨日也接到另1個是計程車司機的通報，PCR是陰性；此外，新北只要接到Delta或其它的病毒的通報，就快速的啟動疫調，希望能夠快速的圍堵疫情。
衛生局補充，新北26日晚間接獲疾管署的通知，1名屏東Delta病毒確診個案的接觸者居住新北，立即安排該名接觸者安置集中檢疫所，PCR檢驗陰性，27日再度接獲疾管署通知，桃園機場防疫計程車的司機居住新北市，也安排該名駕駛前往採檢，檢驗結果為「PCR陰性」，會和中央及相關縣市積極協助疫調。
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