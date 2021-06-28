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新北有2人接觸Delta確診者　侯友宜：篩檢都為陰性

▲新北市長侯友宜（中）今（28）日到中港國小附設幼兒園為教師加油打氣，受訪時表示，新北接獲有2個人接觸確診者的通報，經篩檢都是陰性。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜（中）今（28）日到中港國小附設幼兒園為教師加油打氣，受訪時表示，新北接獲有2個人接觸確診者的通報，經篩檢都是陰性。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-28 12:28:52｜2021-06-28 13:36:25

南台灣的屏東縣出現首例印度變種Delta病毒，且造成屏東造成多人確診，其中新北市有2個人接觸確診者；對此，新北市長侯友宜表示，根據疫調的結果，前天有接觸確診者的民眾篩檢為陰性，另計程車司機的PCR也是陰性。

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▲屏東縣政府27日公佈新增一確診個案，案號「14734」枋寮鄉73歲果農因為要去枋寮醫院開刀，住院前PCR檢測發現染疫。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣政府27日公佈新增一確診個案，案號「14734」枋寮鄉73歲果農因為要去枋寮醫院開刀，住院前PCR檢測發現染疫。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.27）
 

侯友宜今（28）日指出，根據疫調的結果，新北市接獲有2個人接觸確診者的通報，其中1位在前天有接觸確診者的民眾，經一篩是陰性，另昨日也接到另1個是計程車司機的通報，PCR是陰性；此外，新北只要接到Delta或其它的病毒的通報，就快速的啟動疫調，希望能夠快速的圍堵疫情。

衛生局補充，新北26日晚間接獲疾管署的通知，1名屏東Delta病毒確診個案的接觸者居住新北，立即安排該名接觸者安置集中檢疫所，PCR檢驗陰性，27日再度接獲疾管署通知，桃園機場防疫計程車的司機居住新北市，也安排該名駕駛前往採檢，檢驗結果為「PCR陰性」，會和中央及相關縣市積極協助疫調。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-25-2021-06-28

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