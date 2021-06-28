工作起薪開8萬！求職男心動想報名 過來人急壞：會出事
6月畢業季到來，不少畢業生從學生身份轉變成社會新鮮人，開始踏出第一步找尋符合心目中理想的職缺。不過，就有一名網友指出，在網路上發現一份工作起薪高達8萬元，甚至標榜「無經驗可，不需打卡，會操作手機、電腦即可」，讓他十分心動，然而就有行家一看急壞秒勸「會出事！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 13:45:17
原PO於《Dcard》上發文，表示看到有公司正在徵求行銷小編的兼職與正職人員職位，待遇部分兼職每小時250元，正職起薪則高達8萬元，月休有12-15天，獎金也有10%起。不僅如此，還強調「無經驗可，不需打卡，會操作手機、電腦即可」。面對這樣高薪且輕鬆的工作，就讓他心動發問「有人知道這是什麼嗎？雖然已經心裡有數了，但還是好奇問問」。
問題一曝光，就引來網友們紛紛熱議，「門檻這麼低薪水8萬起.....當其他認真工作的都白癡嗎」、「就是有你這種想找偏門的人」、「這麼好賺會有人每天加班嗎」、「會信這種的人就是不會腳踏實地，總以為天上掉下的禮物會是自己的，做人不能本分一點嗎= =」、「會出事，別傻了，就是看準有人會鬼迷心竅想一手回本的心態，還是會有人去上門應徵啦」、「騙傻傻沒腦子的人，錢真這麼好賺，全台還有人願意23k？」
此外，還有過來人解釋應是詐騙，「包裝過的垃圾詐騙，過程手法或許有所不同，不過一貫的口號是無需經驗、在家工作、只需要一台手機、一天只需要30~60分鐘、輕輕鬆鬆月入X萬以上」、「這個文案絕對詐騙，好幾則徵人公告都長的差不多，個人覺得如果找工作經驗不多的人，很容易被詐騙集團當肥羊，我曾經是受害者之一 唉～」、「這是類似以太幣詐騙，本人蠢被騙過一次」、「假的我試過了」。
面對類似情形，基隆市警察局刑警大隊曾指出，網路找工作方便迅速，但須留意詐騙集團常藉機以不實話數，對應徵工作者誆騙利誘，讓許多無辜的求職者誤入求職詐騙陷阱，還主動交付銀行帳戶，成為人頭帳戶，並從自己帳戶內提款交易詐騙集團，淪為詐騙車手。建議求職者應透過各地就業服務站或人力銀行網站，尋找具營利事業登記的公司職缺，千萬別在交友網站或臉書社群團體被騙吸引，而誤觸求職詐騙陷阱。（編輯：陳雅雲）