LINE狂跳「一通知」！女點開心寒：恨死自己了　用戶秒懂

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「結果，最近LINE一直跳出一個廣告通知，點進去看我真的心寒了.....什麼貼圖月租方案，一個月50元就可以用400萬組貼圖？換算下來我5千多元可以快10年四百萬組貼圖，而不是現在一百多組...真的恨死自己喜新厭舊了，買了一堆貼圖，結果竟然有這個方案....現在看著那個方案，也買不下去了，誰能比我慘」。
貼文一出，網友紛紛回應「127組路過，看到時臉也綠了」、「我跟你一樣＝＝真的好鬧」、「我93組，看到時也好想哭」、「用LINE那麼久，有個幾組貼圖也很正常...沒想到十週年有這種方案」、「懂你的感覺，真的很想哭」、「雖然我101組，但我還是買了XD一個月才50元爽傳」；不過，也有網友表示「嘿嘿我只有7組貼圖，原本都用內建了，看到方案直接就買下去，超爽」、「只買過3組路過，四百萬組買起來，爽用」。
而事實上，網友指稱的這個貼圖方案，是LINE日前因應十週年紀念日推出的活動，也就是所謂的「貼圖訂閱制」，只要每個月付80~100元新台幣，就有超過400萬組貼圖可以使用；最便宜的年度訂閱專案，最低價一個月只要40元就能使用400萬組貼圖，讓喜愛用LINE貼圖的民眾為之瘋狂。（編輯：張嘉哲）