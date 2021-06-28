多人群聚喝酒喧嘩報警無人理？桃園警：函請衛生局裁罰
全台三級警戒至7月12日，但仍不時傳出有民眾違規群聚的事件發生。昨（27）日有民眾在臉書社群中PO文指出，桃園區一處賣場二樓有12人喝酒喧嘩，晚上12點了還吵架，並暗諷店家政商關係不錯，報案一小時沒有人來關切。桃園警方今（28）日上午回應表示，是店家老闆將場地借給友人使用，調查後會依違反傳染病防治法進行裁處。
記者李春台/桃園報導
2021-06-28 13:15:04
PO文者指出，「同安街與莊二街口的賣場二樓，叩x堂，《昨日12人喝酒喧嘩》我是不知道有沒有違法啦，晚上12點還可以吵架！」顯然貼文民眾報警之後沒有改善，因此文中還暗諷這家店政商關係不錯，「每次警察來都沒事，昨天更扯報案了一小時都還沒人來關切，然後一直到12點依然沒人來管！警察呢？桃園無法了？」
今天桃園分局針對這起群聚事件回應表示，桃園分局同安所接獲報案第一時間就派員前往處理，但是因為店家均不回應和開門，只好根據熱心民眾的臉書貼文，聯絡到店家周姓老闆說明。周姓老闆到案後表示，是將場地借給友人使用。桃園警方表示，全案調查後將移請桃園市政府衛生局，依照違反傳染病防治法進行裁處。
但PO文的民眾也在貼文下方留言表示，「可以請問警察幾點來的嗎？我們住在旁邊看都沒看到！問鄰居也沒看見！如果警察有來請說明一下，也好讓大家知道警察有做事，我也在此就和警方致歉！」他最後還強調，「因為我確實沒看見」。
桃園分局今天中午補充說明表示，包括周姓老闆（男）、楊男（借用人）、現場群聚者合計12人，同安派出所已經請他們到場說明，分局今天下午將以正式公文函請桃園市政府衛生局依照傳染病防治法裁罰！
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