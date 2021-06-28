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印度變種Delta病毒來勢洶洶　侯友宜提3策略制亂於初動

▲新北市長侯友宜強調，除了阻絕於境外之外，並採取「同島聯防、快速通報、全力圍堵」的策略，才可以制亂於初動。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜強調，除了阻絕於境外之外，並採取「同島聯防、快速通報、全力圍堵」的策略，才可以制亂於初動。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-28 13:23:29

來勢洶洶的印度變種Delta病毒，已造成南台灣的屏東多人確診；新北市長侯友宜強調，除了阻絕於境外之外，管控於境內絕對是一個重中之重，並採取「同島聯防、快速通報、全力圍堵」的策略，才可以制亂於初動。

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侯友宜今（28）日表示，圍堵疫情，在最重要除阻絕於境外之外，管控於境內絕對是一個重中之重，面對來勢洶洶的Delta病毒，「制亂於初動、同島聯防、快速通報、全力圍堵」，所以在整個通報的機制上，要建構一個全境快速通報的機制，各縣市隨時能夠立即的通報外，也能夠透過全境的快速通報建立機制平台，全力的來防堵，並讓中央跟地方大家一起來並肩作戰。

載送秘魯返國祖孫的防疫計程車司機，一度被誤傳為住在台中市，但第一時間台中就說是新北的運將，同為藍營執政的台中跟新北，有沒有溝通上的問題？侯友宜回應，昨天一早接到通知後，就立即採取行動，把計程車司機找來採驗PCR，PCR的結果是陰性，對於整個疫情的通報，新北只要接到通報就快速的行動，一刻都不能耽擱。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
82.98%17.02%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.3%34.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.55%67.45%
2021-06-25-2021-06-28
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