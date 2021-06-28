印度變種Delta病毒來勢洶洶 侯友宜提3策略制亂於初動
來勢洶洶的印度變種Delta病毒，已造成南台灣的屏東多人確診；新北市長侯友宜強調，除了阻絕於境外之外，管控於境內絕對是一個重中之重，並採取「同島聯防、快速通報、全力圍堵」的策略，才可以制亂於初動。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-28 13:23:29
侯友宜今（28）日表示，圍堵疫情，在最重要除阻絕於境外之外，管控於境內絕對是一個重中之重，面對來勢洶洶的Delta病毒，「制亂於初動、同島聯防、快速通報、全力圍堵」，所以在整個通報的機制上，要建構一個全境快速通報的機制，各縣市隨時能夠立即的通報外，也能夠透過全境的快速通報建立機制平台，全力的來防堵，並讓中央跟地方大家一起來並肩作戰。
載送秘魯返國祖孫的防疫計程車司機，一度被誤傳為住在台中市，但第一時間台中就說是新北的運將，同為藍營執政的台中跟新北，有沒有溝通上的問題？侯友宜回應，昨天一早接到通知後，就立即採取行動，把計程車司機找來採驗PCR，PCR的結果是陰性，對於整個疫情的通報，新北只要接到通報就快速的行動，一刻都不能耽擱。
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