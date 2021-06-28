影／孩子做家事幫倒忙？8點實用育兒法　「這點」超關鍵

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詹宇夫妻與家中小孩實際體驗「蒙特梭利教育法」的方式，教導孩子如何一起幫忙做家事（清貓砂），快來一起看看過程吧！
第一點，邀請孩子來做，你想要他幫忙做的事情。孩子有意願的時候，才會有專注力的發生，強迫孩子去幫忙做家事，通常不會是一個很好的結果。
第二點，命名的方式，讓孩子認識很多他所不知道的東西，引導的方式去讓孩子了解物品、物件的名稱。
第三點，與孩子解釋說明的時候，說話速度要慢、適時停頓。
第四點，命名的同時，教導孩子物品正確的使用方式、設立限制等。
第五點，解說完後，先讓孩子摸摸看。
第六點，最大的重點之一：「示範的時候，不要講話；講話的時候，不示範」，因孩子同時並用眼睛、耳朵吸收資訊的能力，還不夠純熟，所以為了讓孩子專注了解，必須要遵守上述的原則。
第七點，必要的時候，多示範一次，一樣保持「示範時不說話」原則。
第八點，解說的時候，告訴孩子要仔細看哪個地方、注意什麼動作，示範完後就可以讓孩子自由練習。
居家防疫、孩子們進行居家遠端教學，想讓孩子們下課後放放電，不如嘗試請他們幫忙做點小家事，也讓自己輕鬆一點唷！（影音編輯：謝美伶）
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