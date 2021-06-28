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影／孩子做家事幫倒忙？8點實用育兒法　「這點」超關鍵

▲ 詹宇夫妻在許多講座、課程上，推薦父母試著讓孩子做家事。（圖／詹宇夫妻 授權）
▲ 詹宇夫妻在許多講座、課程上，推薦父母試著讓孩子做家事。（圖／詹宇夫妻 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-28 13:47:59

常常覺得家中孩子做家事，卻像「幫倒忙」的感覺嗎？經常分享育兒知識的頻道「詹宇夫妻」，實際與孩子體驗「蒙特梭利教育法」，拜託家中小孩第一次「清貓砂」的過程，細分8點育兒方法，其中「這項」最大關鍵，讓網友紛紛留言狂讚「好清楚、好實用的教學」！

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▲最大關鍵「示範時，不說話；解說時，不示範」（圖／詹宇夫妻
▲最大關鍵「示範時，不說話；解說時，不示範」（圖／詹宇夫妻 授權）
 

詹宇夫妻與家中小孩實際體驗「蒙特梭利教育法」的方式，教導孩子如何一起幫忙做家事（清貓砂），快來一起看看過程吧！

第一點，邀請孩子來做，你想要他幫忙做的事情。孩子有意願的時候，才會有專注力的發生，強迫孩子去幫忙做家事，通常不會是一個很好的結果。

第二點，命名的方式讓孩子認識很多他所不知道的東西，引導的方式去讓孩子了解物品、物件的名稱。

第三點，與孩子解釋說明的時候，說話速度要慢、適時停頓。

第四點，命名的同時，教導孩子物品正確的使用方式、設立限制等。

第五點，解說完後，先讓孩子摸摸看。

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▲ 示範完後，記得要讓孩子試著做看看。（圖／詹宇夫妻 授權）
 

第六點，最大的重點之一：「示範的時候，不要講話；講話的時候，不示範」，因孩子同時並用眼睛、耳朵吸收資訊的能力，還不夠純熟，所以為了讓孩子專注了解，必須要遵守上述的原則。

第七點，必要的時候，多示範一次，一樣保持「示範時不說話」原則。

第八點，解說的時候，告訴孩子要仔細看哪個地方、注意什麼動作，示範完後就可以讓孩子自由練習。

居家防疫、孩子們進行居家遠端教學，想讓孩子們下課後放放電，不如嘗試請他們幫忙做點小家事，也讓自己輕鬆一點唷！（影音編輯：謝美伶）

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▲ 家長先示範過一次，再讓孩子試著模仿學習。（圖／詹宇夫妻 授權）
 

▶　感謝授權：
➡ 詹宇夫妻 FB：https://bit.ly/3hbuflb
➡  詹宇夫妻 YT：https://bit.ly/3aHP3wW
➡  詹宇夫妻 IG：https://bit.ly/3xetXRz

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
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2021-06-25-2021-06-28

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否，恩主公醫院依照中央規範作業
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能，要回復正常生活多少要靠這個
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