讓弱勢小朋友暑假安心在家　林右昌：健康蔬果箱今日配送

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林右昌認為，「健康蔬果箱」的內容，經過教育處營養師的精心搭配，讓小朋友在家中也可以吃得更安心、更健康、更營養；慈濟基金會顧問吳建良表示，基隆市是基金會贈送「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」的第一個縣市，因為與基隆市政府的合作受到啟發，共捐贈12個縣市、讓48700戶的家庭受惠。
教育處補充，打包及配送的作業，選在暑假前果菜市場休市的週一進行，雖然近期大雨菜價上漲，基隆果菜市場攤商為響應本次的愛心活動，決定自行吸收超出的成本，提供最高品質的蔬果；簡德川主委並號召超過60名志工，從凌晨3點開始包裝蔬果箱，只為讓弱勢家庭得到最好的營養。
基隆市政府指出，此次負責配送的「皇冠大車隊」、「大象衛星車隊」、「日昇無線電車隊」及「食家安飲食文化股份有限公司」，共同響應這場全台首創的愛心配送活動，共動員94部計程車與運餐車，民眾不用到校領取；這樣的「善」循環是全台首創的典範，也是慈濟首度配送新鮮蔬果以均衡營養的創舉。
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