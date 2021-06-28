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讓弱勢小朋友暑假安心在家　林右昌：健康蔬果箱今日配送

▲基隆市長林右昌一早視察「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」的包裝與配送作業，並感謝慈濟、果菜市場及協助運送的計程車隊等。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌一早視察「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」的包裝與配送作業，並感謝慈濟、果菜市場及協助運送的計程車隊等。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-06-28 14:02:38

慈濟基金會捐贈基隆市急困學生的「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」，今（28）日凌晨開始配送；基隆市長林右昌一早率領市府教育處長林祝里、產發處長黃健峰等人到場，視察蔬果的品質及配送作業，感謝慈濟、果菜市場及協助運送的計程車隊等。

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林右昌說，暑假馬上就要到來，非常感謝慈濟基金會關心基隆的弱勢學童，暑假期間的飲食問題，特準備蔬果箱、寶飽箱，還加碼2包特級壽司米，讓弱勢小朋友在暑假期間一樣能夠安心在家；此外，感謝果菜市場主委簡德川、攤商們幫助裝箱，計程車隊協助運送，在疫情期間傳播大愛。

林右昌認為，「健康蔬果箱」的內容，經過教育處營養師的精心搭配，讓小朋友在家中也可以吃得更安心、更健康、更營養；慈濟基金會顧問吳建良表示，基隆市是基金會贈送「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」的第一個縣市，因為與基隆市政府的合作受到啟發，共捐贈12個縣市、讓48700戶的家庭受惠。

教育處補充，打包及配送的作業，選在暑假前果菜市場休市的週一進行，雖然近期大雨菜價上漲，基隆果菜市場攤商為響應本次的愛心活動，決定自行吸收超出的成本，提供最高品質的蔬果；簡德川主委並號召超過60名志工，從凌晨3點開始包裝蔬果箱，只為讓弱勢家庭得到最好的營養。

基隆市政府指出，此次負責配送的「皇冠大車隊」、「大象衛星車隊」、「日昇無線電車隊」及「食家安飲食文化股份有限公司」，共同響應這場全台首創的愛心配送活動，共動員94部計程車與運餐車，民眾不用到校領取；這樣的「善」循環是全台首創的典範，也是慈濟首度配送新鮮蔬果以均衡營養的創舉。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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