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去加油站喊「加滿」！他納悶：才一半突跳停　員工曝真相

▲原PO每次去加油站喊「加滿」，最後卻都加不到一半就跳停，有員工出面解惑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO每次去加油站喊「加滿」，最後卻都加不到一半就跳停，有員工出面解惑。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 15:24:45

民眾到加油站加油時，須先告知要加的汽油種類，以及是否要「加滿」，或是指定要加的金額；而除了一般服務員幫忙加油的方式之外，部分加油站也有自助加油供民眾選擇。不過，近日一名網友在臉書社團《爆系知識家》提到，每次去加油站喊「加滿」，最後卻都加不到一半就跳停，不禁好奇原因為何，有員工出面解惑。

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原PO疑惑表示「想請問一下，加油站員工對機車加滿定義在哪？」他提到在某間加油站加油好幾次了，機車原本加滿170元左右，但每次喊加滿，都只加到70元左右就跳槍了，並稱「沒有待過加油站，所以很疑惑」，想知道為何每次都遇到這種情況。

▲原PO每次去加油站喊「加滿」，最後卻都加不到一半就跳停，有員工出面解惑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO每次去加油站喊「加滿」，最後卻都加不到一半就跳停，有員工出面解惑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「你可以玩看看自助加油啊」、「要看公升數，看價格不準」、「加滿是跳停，建議說加多少錢或幾公升這樣」、「捅太深就會這樣，所以以後只要進去一點點就可以加很滿了」、「我基本都是喊100元，直接一張，也減少找零」、「直接說170加滿，不到170不要停」。

對此，有員工出面解釋「跳停對汽車有用而已！機車跳停跟油槍插入的深度，跟出油速度有關，太深太快加10元也跳！」「加滿定義其實很含糊，有些客人會要求加滿到洞口，有些客人是加滿到跳槍就好，某些車種的油路設計會比較麻煩，油氣容易回沖就會跳槍，只能慢慢的加，自己油箱大小自己最清楚，加幾公升或是金額數字確定就比較沒有困擾」、「大學時在加油站打工，一名客人表示加滿，於是跳停後我繼續加，他就不開心了」、「油氣衝上來，油槍感應到就停了，可以請他們加慢一點比較不會這樣」。（編輯：賴詠璿）

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