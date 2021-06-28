COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

跟CEO視訊開會突消失！她下秒「尷尬探頭」　真相全笑翻

▲美國一名女子和CEO視訊開會，卻突然消失在鏡頭前，真相讓在場的人都笑了出來。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲美國一名女子和CEO視訊開會，卻突然消失在鏡頭前，真相讓在場的人都笑了出來。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 14:32:06

在疫情期間，不少企業為了都實施「居家辦公（Work from home）」模式，希望以此減少員工外出染疫風險。近日，美國就有名女子在和CEO、其他同事開會時，突然消失在鏡頭前，還聽到她的慘叫聲，真相曝光後，讓同事們全笑出來，甚至還有人側錄，讓她相當尷尬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《鏡報》報導，美國加州有一名女子夏洛特（Charlotte Kozinets）是某家具公司的行銷助理，日前正和公司CEO（chief executive officer）以及其他4名同事進行線上會議，好不容易結束嚴肅的工作話題，大家都在談論著彼此的周末計畫，怎料，夏洛特才開口講話沒多久，整個人突然消失在鏡頭前，讓大家相當錯愕。

夏洛特解釋，自己的椅子發出刺耳的聲音，結果下秒竟瞬間解體，導致她整個人跌落在地。有些人看到這一幕忍不住笑出聲，但面對突如其來的意外，CEO反而是關心她的狀況，但她還是不管屁股有多痛，狼狽地探出頭，並問同事們是否將那段錄進去，對方立刻回「有喔！都錄下來了」。  

▲原來是因為夏洛特的椅子突然解體，讓她瞬間摔得四腳朝天。（圖／翻攝自《charkozy》
▲原來是因為夏洛特的椅子突然解體，讓她瞬間摔得四腳朝天。（圖／翻攝自《charkozy》 TikTok）
最後夏洛特默默地拿了一把新椅子，並回到鏡頭前開會。事後，她也透露，自己當時是以「四腳朝天」的方式摔倒，幸好鏡頭沒有拍得很清楚，且當天只有5人參與會議，「謝天謝地，沒有太多人看到」，也沒忘記誇獎自己的CEO，「他真的是最善良的人」。

夏洛特也將這段出糗影片分享到《TikTok》，也吸引32名網友按讚，紛紛笑說「哈哈哈真的有夠尷尬」，她也表示，自己原本只打算分享給親朋好友，想不到大家的反應太好了，因此決定要放上來提供給大家一些歡笑。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
82.98%17.02%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.3%34.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.55%67.45%
2021-06-25-2021-06-28
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀