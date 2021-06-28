跟CEO視訊開會突消失！她下秒「尷尬探頭」 真相全笑翻
在疫情期間，不少企業為了都實施「居家辦公（Work from home）」模式，希望以此減少員工外出染疫風險。近日，美國就有名女子在和CEO、其他同事開會時，突然消失在鏡頭前，還聽到她的慘叫聲，真相曝光後，讓同事們全笑出來，甚至還有人側錄，讓她相當尷尬。
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 14:32:06
根據《鏡報》報導，美國加州有一名女子夏洛特（Charlotte Kozinets）是某家具公司的行銷助理，日前正和公司CEO（chief executive officer）以及其他4名同事進行線上會議，好不容易結束嚴肅的工作話題，大家都在談論著彼此的周末計畫，怎料，夏洛特才開口講話沒多久，整個人突然消失在鏡頭前，讓大家相當錯愕。
夏洛特解釋，自己的椅子發出刺耳的聲音，結果下秒竟瞬間解體，導致她整個人跌落在地。有些人看到這一幕忍不住笑出聲，但面對突如其來的意外，CEO反而是關心她的狀況，但她還是不管屁股有多痛，狼狽地探出頭，並問同事們是否將那段錄進去，對方立刻回「有喔！都錄下來了」。
最後夏洛特默默地拿了一把新椅子，並回到鏡頭前開會。事後，她也透露，自己當時是以「四腳朝天」的方式摔倒，幸好鏡頭沒有拍得很清楚，且當天只有5人參與會議，「謝天謝地，沒有太多人看到」，也沒忘記誇獎自己的CEO，「他真的是最善良的人」。
夏洛特也將這段出糗影片分享到《TikTok》，也吸引32名網友按讚，紛紛笑說「哈哈哈真的有夠尷尬」，她也表示，自己原本只打算分享給親朋好友，想不到大家的反應太好了，因此決定要放上來提供給大家一些歡笑。（編輯：許智超）