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每買鮮奶都遇魔咒！女崩潰喊「屢試不爽」　行家一招解決

▲一名女網友指出，每次買鮮乳都會遇上詭異魔咒，讓她崩潰直喊「屢試不爽！」（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名女網友指出，每次買鮮乳都會遇上詭異魔咒，讓她崩潰直喊「屢試不爽！」（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 15:37:39｜2021-06-28 15:46:53

鮮乳富含豐富的營養，成為許多人喜愛的蛋白質與鈣質來源，不少牛奶愛好者一天都會喝上一杯甚至更多。不過，就有一名女網友指出，每次買鮮奶時都會遇上詭異魔咒，讓她崩潰直喊「屢試不爽！」貼文一出，就引發眾人點頭贊同，還有行家分享解決妙招。

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示平常都買900多毫升的中瓶鮮奶，不到三天就會喝完，所以她就改買1800多毫升的家庭號。然而，結果就讓她無奈直呼「家庭號都喝到到期都喝不完，都快兩個禮拜了還喝不完，真的屢試不爽，不知道這是不是魔咒」。

▲女網友抱怨每次買中瓶大小的牛奶都喝不夠，然而購入家庭號的牛奶總是喝到過期。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲女網友抱怨每次買中瓶大小的牛奶都喝不夠，然而購入家庭號的牛奶總是喝到過期。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，隨即引來網友們有感而發，「是魔咒，一瓶小水我可以喝2500cc, 給我大水600cc的，我各種心理因素下根本不會喝完」、「物以稀為貴的概念嗎？」、「我買大罐的話會覺得『反正很大罐，慢慢喝』然後喝到最後就發現怎麼快到期了」、「同意～真的買大罐都會這樣XDD」、「我是買回來剛開始會喝，後來就有點膩，就放著了」、「大瓶倒的重量不同，心裡會有抗拒不好倒出來～中的相對好倒～所以喝得快！」

不過，就有內行人分享解決妙招，直言「你怎麼不買家庭號回來分裝成兩個中瓶就好，如果分成600ML，也許一天就喝完了」、「這跟一個披薩切幾片差不多道理，買兩瓶中瓶的破除魔咒。」「我家本來也是買家庭號，後來都買中瓶的兩瓶，我覺得這樣比較好保存。」「分裝成900*2就可以了」。（編輯：陳雅雲）

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不會，中央會滾動式調整，合力協助
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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
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