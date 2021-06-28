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月薪3萬！小資女貸款「All in股市」全賠光：我該怎麼辦

▲一名女網友因為玩股票失利，身上背了銀行信貸80幾萬，讓她絕望感嘆「怎麼辦？每個月都被壓的喘不過氣」。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲一名女網友因為玩股票失利，身上背了銀行信貸80幾萬，讓她絕望感嘆「怎麼辦？每個月都被壓的喘不過氣」。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 15:34:02

許多人為想增加額外收入，會將資產投入股市，但若沒有審慎衡量自身能力與現實問題，恐怕將人生賠了進去；對此，就有一名女網友發文，表示她因為玩股票失利，身上背了銀行信貸80幾萬，就連先前的紓困貸款也賠掉，讓她絕望感嘆「怎麼辦？每個月都被壓的喘不過氣」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「負債一百萬怎麼辦」為題發文，表示因為玩股票失利，現在身上背了銀行的信貸80幾萬，就連之前的紓困貸款也都賠進去了，「奉勸不懂股市的，千萬不要隨意投錢進去」。

原PO接著說，現在正常上班所領的薪資，根本不夠付每個月的還款金額，況且銀行也借不到錢了，讓她不禁苦嘆「一個月才賺3萬多，要怎麼還這些錢？很想知道負債一百萬的人，是怎麼還款的？ 每個月都被壓的喘不過氣…」。

▲一名女網友因為投資股票失利，負債近百萬，相當懊惱，不知道能怎麼辦。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲一名女網友因為投資股票失利，負債近百萬，相當懊惱，不知道能怎麼辦。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，掀起熱議，「還能說什麼，慢慢還了，既然都敢玩股市，至少信用還錢部分得做好」、「股市真的是90%輸錢的市場，害人不淺，不要再進去了」、「千萬不能貸款，不管行情多麼樂觀」、「想賺快錢又不想擔，沒那個能力又想玩不就是這個下場嗎」、「沒存款還想投資，腳踏實地比較實在，能怎辦，努力還錢啊」。

不過，也有網友替原PO加油打氣，「信貸要先處理，不行就找家人」、「跟銀行談好清償計畫吧，他們處理你這種很有經驗了，就是往後的日子會苦一點而已」、「找妳家人商量，不然就是走協商而已啊」、「我被家人害到欠國稅跟銀行共200萬，幾乎毀了大半人生，100萬真的不多，心態調整好，省吃簡用生活品質差一點還是過的去的」、「跟銀行談談吧，股票小玩OK，別一次玩太大」、「看能不能跟銀行做債務協商？這事還是要跟家裡人談一下會比較好」。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）

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