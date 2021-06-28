買「切片蛋糕」該怎麼拿？店員1舉動讓她崩潰：無法接受
現代人對於精緻食品非常喜愛，少不了會去買糕點、麵包等等，而對於糕點店的衛生整潔更是顧客看中的一環，近日就有位女網友在網路上分享她在麵包店買蛋糕時，店員拿取蛋糕的1舉動，讓她覺得無法接受，引起其他網友們熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 15:39:53
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「大家會介意嗎」的文章表示，「今天去一家麵包店買切片蛋糕，店員就直接徒手伸進冰箱櫃取出我要的切片蛋糕」，原PO更隨文附上圖片示意，從照片中可以看到，店員拿取蛋糕的方式為「捏住蛋糕後底部」，雖然蛋糕本身有一層膜，店員也不是直接碰觸到蛋糕，但這也讓原PO超崩潰直言「霎那間不知道為何心中有種『哦！買！尬！』的感覺」，原PO更疑惑表示「這樣心中就是有種說不上來的感覺，覺得無法接受，正常不是應該會拿個夾子夾嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「我會說...那塊我不要了，尤其是現在這個時期」、「嘔嘔嘔我不行」、「我買皮蛋豆腐，店員也是徒手抓到餐盒...店員還轉頭看了我一下，當下我很鎮定，但是我回家那盒直接丟掉不吃，怕爆」、「大家不要以為戴手套就很衛生，很多人手套戴著一整天都沒換，摸東摸西因為感覺不出來有沒有髒」。
不過也有做過相關行業的網友表示「這種蛋糕用夾子夾就爛掉了，最多就是拿底座」、「做過相關行業的都知道，蛋糕用夾子超難夾」、「之前在蛋糕店上班，規定一定要用夾子，有些有底盤的小蛋糕也是一樣用夾的夾底盤，超難夾，但就是不能用手」、「以前都是手套拉底托的紙，一般店裡都是配麵包夾，真的超難用...很容易掐到蛋糕本體，底托紙又太薄夾不起來」。（編輯：王柏文）