支持高強度入境管制 鄭文燦：機場到社區築起堅固防火牆
印度Delta變種病毒來勢洶洶，桃園市長鄭文燦今（28）日上午主持桃園市政府防疫專案會議時表示，中央決定採取高強度入境管制政策，高風險國家入境者一律入住集中檢疫所，入住時、檢疫期滿必須進行PCR檢測，而一般入境旅客應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，且於檢疫期滿前配合進行PCR檢測。
記者李春台/桃園報導
2021-06-28 16:26:42
因為機場為通關及檢疫單位，以快篩方式採檢易出現偽陽性、偽陰性，造成判斷風險，因此鄭文燦建議機場建立快速PCR檢測機制，同時檢討入境動線，讓旅客能順利抵達集中檢疫所或防疫旅館，加強足跡紀錄完整化，機場防疫人員及相關工作人員也應盡快完成疫苗施打，並完備個人防護裝備，仔細檢討每個執行細節，建立嚴謹的入境嚴管SOP，確保機場到社區築起堅固防火牆，阻絕病毒的入侵。
鄭文燦談到，桃園經歷許多防疫挑戰，深刻理解「防疫同心、同島一命」的意義，因此對於萬華群聚感染與印度Delta入侵屏東枋山事件，更能感同身受，他也呼籲國人不要對其標籤化，他也會發起社團認購、認捐屏東枋山芒果，面對病毒挑戰，台灣必須無分彼此、無分地域、同舟共濟，這才是正確的防疫方式。
鄭文燦表示，桃園承擔國境防疫責任，有6個集中檢疫所，在5月中旬後，雙北疫情嚴峻期間，扮演重要的救火隊角色，包括其中的醫護同仁、保安警察、維護清潔的外包人員等，皆是默默付出的防疫無名英雄，在採取高強度入境管制政策後，集中檢疫所成為入境管制檢疫的重要機制，市府會給予更大的支持。
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