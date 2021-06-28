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支持高強度入境管制　鄭文燦：機場到社區築起堅固防火牆

▲鄭文燦建議機場建立快速PCR檢測機制，同時檢討入境動線，讓旅客能順利抵達集中檢疫所或防疫旅館，加強足跡紀錄完整化。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦建議機場建立快速PCR檢測機制，同時檢討入境動線，讓旅客能順利抵達集中檢疫所或防疫旅館，加強足跡紀錄完整化。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-28 16:26:42

印度Delta變種病毒來勢洶洶，桃園市長鄭文燦今（28）日上午主持桃園市政府防疫專案會議時表示，中央決定採取高強度入境管制政策，高風險國家入境者一律入住集中檢疫所，入住時、檢疫期滿必須進行PCR檢測，而一般入境旅客應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，且於檢疫期滿前配合進行PCR檢測。

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因為機場為通關及檢疫單位，以快篩方式採檢易出現偽陽性、偽陰性，造成判斷風險，因此鄭文燦建議機場建立快速PCR檢測機制，同時檢討入境動線，讓旅客能順利抵達集中檢疫所或防疫旅館，加強足跡紀錄完整化，機場防疫人員及相關工作人員也應盡快完成疫苗施打，並完備個人防護裝備，仔細檢討每個執行細節，建立嚴謹的入境嚴管SOP，確保機場到社區築起堅固防火牆，阻絕病毒的入侵。

鄭文燦談到，桃園經歷許多防疫挑戰，深刻理解「防疫同心、同島一命」的意義，因此對於萬華群聚感染與印度Delta入侵屏東枋山事件，更能感同身受，他也呼籲國人不要對其標籤化，他也會發起社團認購、認捐屏東枋山芒果，面對病毒挑戰，台灣必須無分彼此、無分地域、同舟共濟，這才是正確的防疫方式。

鄭文燦表示，桃園承擔國境防疫責任，有6個集中檢疫所，在5月中旬後，雙北疫情嚴峻期間，扮演重要的救火隊角色，包括其中的醫護同仁、保安警察、維護清潔的外包人員等，皆是默默付出的防疫無名英雄，在採取高強度入境管制政策後，集中檢疫所成為入境管制檢疫的重要機制，市府會給予更大的支持。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
84%16%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.09%34.91%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.24%67.76%
2021-06-25-2021-06-28
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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