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Delta病毒攪局　枋山芒果遭退訂　侯友宜：全力協助行銷

▲民進黨立委周春米呼籲國人購買枋山芒果，別讓病毒糟蹋果農心血。（圖／翻攝自周春米臉書）
▲民進黨立委周春米呼籲國人購買枋山芒果，別讓病毒糟蹋果農心血。（圖／翻攝自周春米臉書）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-28 16:37:49

屏東縣枋山鄉爆發群聚的感染，且12例的確診者皆為印度變種Delta病毒，由於適逢芒果的盛產期，此事也導致芒果的訂單被退；新北市長侯友宜今（28）日強調，新北市一定會站出來力挺屏東的果農，並透過新北的平台系統讓銷路更好。

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▲侯友宜指出，屏東如因有確診的個案，讓農產品的銷路遇到困難，新北市一定會力挺，並透過新北的平台系統讓銷路更好。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜指出，屏東如因有確診的個案，讓農產品的銷路遇到困難，新北市一定會力挺，並透過新北的平台系統讓銷路更好。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜認為，在台灣這個島嶼裡面，大家互相依存，碰到困難的時候，大家互相協助；所以，不僅是新北果菜公司而已，包括新北各個民生物資的場所，只要各縣市有需要的地方，新北都會全力的協助，不管是果農、菜農或其它有需要協助的地方。

侯友宜指出，屏東如因有確診的個案，讓農產品的銷路遇到困難，新北市一定會力挺，且站出來讓屏東的果農，透過新北的平台系統讓銷路更好；此外，不只有屏東而已，其它各縣市也一樣，只要新北能幫得上忙，新北一定幫忙。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
84%16%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.09%34.91%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.24%67.76%
2021-06-25-2021-06-28
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

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繼續作答
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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