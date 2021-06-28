Delta病毒攪局 枋山芒果遭退訂 侯友宜：全力協助行銷
屏東縣枋山鄉爆發群聚的感染，且12例的確診者皆為印度變種Delta病毒，由於適逢芒果的盛產期，此事也導致芒果的訂單被退；新北市長侯友宜今（28）日強調，新北市一定會站出來力挺屏東的果農，並透過新北的平台系統讓銷路更好。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-28 16:37:49
侯友宜認為，在台灣這個島嶼裡面，大家互相依存，碰到困難的時候，大家互相協助；所以，不僅是新北果菜公司而已，包括新北各個民生物資的場所，只要各縣市有需要的地方，新北都會全力的協助，不管是果農、菜農或其它有需要協助的地方。
侯友宜指出，屏東如因有確診的個案，讓農產品的銷路遇到困難，新北市一定會力挺，且站出來讓屏東的果農，透過新北的平台系統讓銷路更好；此外，不只有屏東而已，其它各縣市也一樣，只要新北能幫得上忙，新北一定幫忙。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。