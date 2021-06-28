火鍋菜盤上「2配料」令人反感？眾平反：拿來熬湯底超讚

許多人喜歡吃火鍋，像是平價小火鍋、吃到飽麻辣鍋或高級火鍋等，無論哪一種都各自擁有擁護者，不過，火鍋菜盤上的配料，你最喜歡吃哪些呢？就有網友表示「這兩種配料」超噁心，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「火鍋最不需要的兩樣東西？？」為題發文，表示有人說火鍋菜盤裡，最不需要的兩樣東西就是「芋頭」和「南瓜」，讓最愛這兩樣配料的他簡直崩潰，「乾，我最愛的兩樣，別鬧了好嗎，不要吃就給我」。



