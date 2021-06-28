火鍋菜盤上「2配料」令人反感？眾平反：拿來熬湯底超讚
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 17:29:17｜2021-06-28 17:39:25
許多人喜歡吃火鍋，像是平價小火鍋、吃到飽麻辣鍋或高級火鍋等，無論哪一種都各自擁有擁護者，不過，火鍋菜盤上的配料，你最喜歡吃哪些呢？就有網友表示「這兩種配料」超噁心，貼文一出，掀起熱議。
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「火鍋最不需要的兩樣東西？？」為題發文，表示有人說火鍋菜盤裡，最不需要的兩樣東西就是「芋頭」和「南瓜」，讓最愛這兩樣配料的他簡直崩潰，「乾，我最愛的兩樣，別鬧了好嗎，不要吃就給我」。貼文一出，掀起熱議，「這兩個真的不行」、「這兩個還有百頁豆腐，我真的不行」、「跟朋友吃飯都要拜託他們最後才下芋頭，完全不能接受火鍋有芋頭味」、「這兩個都會讓我的湯變土石流，我真的不行」、「最希望火鍋盤裡只存在高麗菜跟火鍋料，南瓜芋頭玉米金針菇真的不用了謝謝哈哈哈哈」、「我朋友芋頭加火鍋就像世界末日一樣」、「最不需要完全沒價值的火鍋料」。
但也有不少網友認同原PO，「芋頭不能亡」、「超愛芋頭跟南瓜！一定要煮到軟爛才好吃」、「芋頭是真理，我還不吃爆」、「南瓜／芋頭好吃啊，我是不吃火鍋料」、「這兩樣拿來熬湯底超讚好嗎」、「芋頭才是火鍋的靈魂！」、「太好了原來我是正常人」、「南瓜我都煮到爛掉」、「我超愛，不過我都是全部吃完再下，這樣就不會煮的爛爛ㄍㄡˊㄍㄡˊ的」、「火鍋最愛吃的欸，不給我加我會生氣，自己去旁邊開一鍋」。（編輯：郭佩蓉）