泰國國產疫苗最快明年初上市！三種廠牌技術大不同

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ChulaCov19疫苗進入人體實驗階段 可能成為東南亞第一支mRNA疫苗
ChulaCov19疫苗獲得政府3億6500萬元贊助，由泰國醫療研究團隊加上美國免疫學權威專家德魯·魏斯曼合作開發，採用mRNA技術，原理與「輝瑞BNT162b2」和「莫德納」屬於同個類型，若成功將成為東南亞地區首個mRNA技術疫苗。ChulaCov19疫苗目前已經進入第一階段的人體試驗，首批人體實驗以72名志願者為對象，目的為測試刺激人體免疫反應所需的適當劑量；若進展預計順利將於8月進入第二階段人體實驗，進行疫苗安全性測試。
研究團隊領導人Kiat Ruxrungtham向《自然期刊》透露，研究團隊將透過馬來西亞和新加坡取得接種輝瑞疫苗者之血液樣本，並收集國內接種過AZ疫苗和科興疫苗之泰國民眾血液樣本，如果ChulaCov19激發免疫反應的效果與上述樣本一樣好或甚至更好，則泰國官方將可能考慮跳過第三階段人體實驗而通過緊急使用授權。目前，ChulaCov19疫苗最早預計在2022年第一季上市，不過Kiat Ruxrungtham也指出目前政府經費延遲到位、以及後續將技術轉移至民間量產都可能延遲疫苗上市時間。
NDV-HXP-S疫苗以雞蛋為原料 生產成本低造福中低收入國家
NDV-HXP-S疫苗由馬希頓大學（Mahidol University）與巴西、墨西哥、越南、泰國合作，並由美國德克薩斯大學奧斯汀分校自然科學院的Jason McLellan教授主導開發。該疫苗屬於「複製性病毒載體」疫苗（Replicating Viral Vector），與AZ疫苗同為「病毒載體」疫苗，以去活性、經過改造的新城病毒（New Castle Disease）為主，藉由「棘突蛋白」去驅動人體的免疫反應。NDV-HXP-S疫苗的特色是採用低成本的雞蛋做為原料製造，若研發成功將成為中低收入國家的一大福音，在未來可能需要經常施打新冠疫苗的新常態下，也是減輕各國疫苗開銷的方便選擇。而研究者Jason McLellan目前也已經將這項疫苗研究技術免費公開，鼓勵各國採用。
NDV-HXP-S疫苗由泰國政府製藥機構（The Government Phamaceutical Organization /GPO）管理，現在已經進入第二階段人體實驗。《曼谷郵報》指出，這項疫苗的生產方式將與流感疫苗十分相似，而GPO旗下之疫苗生產工廠原本就負責生產流感疫苗，因此未來疫苗通過授權後將很快可以開始量產，每年估計可生產2500萬至3000萬劑。
植物蛋白疫苗「Baiya SARS-CoV Vax」 8月進入人體實驗
Baiya SARS-CoV Vax 1疫苗由生物醫藥公司Baiya Phytopharm研發，是一款以植物為基礎的疫苗，以菸草樹的葉子取出植物蛋白並進行修改，以讓其形狀近似於新冠肺炎病毒，這類蛋白被注射到人體後，將激發免疫系統進行反應。 公司執行長Suthira Taychakhoonavudh指出，這款疫苗已被證實在動物身上有效果，目前即將進入第一期人體實驗階段，預計在8月針對100名志願者進行實驗。該疫苗預計將在明年中旬推出，與此同時，Baiya Phytopharm公司正在研發另一款疫苗，專門用於對抗新出現的變種病毒。
結論
泰國國產疫苗最快都要等到明年初至中旬左右才會上市，因此目前尚不能協助泰國對抗今年的疫情，目前仍仰賴從海外購買或代工的國外品牌。不過，泰國專家學者和政府都表示，泰國的國產疫苗發展仍具有必要性，因為越來越多證據顯示疫情在可預見的未來將不會消失，且隨著變種病毒的出現，未來可能需要補打多劑來維持免疫力，屆時擁有國產疫苗將可有助於穩定疫苗供給。
此外，而泰國的ChulaCov19疫苗有望成為東南亞第一支mRNA技術疫苗，也將為泰國帶來外銷鄰國的機會。泰國較晚開始發展國產疫苗，因而得以將對抗變種病毒納入研究中，因此在對抗未來以變種病毒為主的新疫情中，效果也可能比現有廠牌更佳。
亞洲多國都投入國產疫苗研發中，高端和聯亞採用蛋白質次單元疫苗技術，與泰國的疫苗技術並不相同。相較於台灣不論高端或聯亞都採用蛋白質次單元疫苗，技術但目前進展較快，泰國不論哪一支疫苗皆須等到至少明年第一季。高端緊急授權審查延長至7月底，而聯亞6月底也將提出緊急授權申請，因此台灣疫苗有望搶先多國先行上市。
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