苗栗疫情趨緩　移工投訴宿舍未落實降載恐成隱憂

《四方報》報導

，苗栗縣移工群聚事件近日有趨緩現象，苗栗縣長徐耀昌也在今日宣佈，即日起全縣移工禁足令解除，讓外界鬆一口氣。不過，有京元電移工向議員投訴稱部分宿舍房間並未真正落實降載分流，依然是六人一間的狹小居住品質，讓人憂心恐怕成為未來防疫隱憂。