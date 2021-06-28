苗栗疫情趨緩　移工投訴宿舍未落實降載恐成隱憂

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然而，陳光軒質疑，近期發生京元電移工PCR陰性後轉陽的案例，代表著移工復工後在產線的接觸仍具一定風險，就算不住同一棟宿舍仍有可能透過工作上的接觸而有風險。
因此，陳光軒要求苗栗縣府應要求京元電、移工仲介業者對移工宿舍的格局重新規劃，原本6～7人一室的做法需重新檢討，短期內讓移工分批先往造橋宿舍居住，竹南宿舍的規劃開始逐步調整，讓宿舍不要再像以前動輒6人以上同住群聚，否則「一人染疫，可能造成6人感染」，呼籲政府和業者不要得到一次教訓還學不乖，趕快把違法宿舍處理好，並符合政府給的防疫指導原則。
根據勞動部和指揮中心目前的降載規定，移工宿舍若有人染疫應備有1人1室隔離空間、工作區及生活區應分艙分流，同產線移工應同一住宿地點、不得任意變動、每天進行員工健康監測由專人確認、追蹤及轉送疑似症狀者採檢並隔離。不過，目前對於無疫情之宿舍僅提供補助津貼鼓勵降載，並未訂出規範要求企業需降載至幾人一間，勞動局查察也以勞動部「生活照顧服務計畫書」規範為準，只要符合規定則不會被罰款。
不過，NGO團體指出，「生活照顧服務計畫書」中僅規範雇主需要提供移工3.6平方公尺的居住空間（約1.1坪），且這1.1坪還可以包括衣櫃；廁所部分男生25人內提供一間廁所、女生15人內一間，就算符合規範也是不利於防疫。若勞動部不趕緊修訂規範提升移工居住空間、明定移工宿舍一間僅能住幾人，並提高補貼金額協助企業落實移工宿舍重新規劃及降載，按照目前情況辦理移工宿舍仍處於高密度、不利防疫的環境中，也可能成為未來疫情再爆發的潛在破口，即使現在疫情趨緩，也不應掉以輕心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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