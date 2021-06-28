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苗栗疫情趨緩　移工投訴宿舍未落實降載恐成隱憂

▲移工示意圖。（圖／四方報）
▲移工示意圖。（圖／四方報）

記者李芷涵/綜合報導

2021-06-28 18:22:13

《四方報》報導，苗栗縣移工群聚事件近日有趨緩現象，苗栗縣長徐耀昌也在今日宣佈，即日起全縣移工禁足令解除，讓外界鬆一口氣。不過，有京元電移工向議員投訴稱部分宿舍房間並未真正落實降載分流，依然是六人一間的狹小居住品質，讓人憂心恐怕成為未來防疫隱憂。

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苗栗縣議員陳光軒接獲京元電移工朋友的投訴，稱京元電「富比二」宿舍並未遵照指揮中心指示做到「降載分流」，目前仍是6人一間的高密度居住環境，經陳光軒向苗栗縣府確認後發現這個宿舍果然沒有降載。對此，京元電和仲介的理由是，該宿舍只有一百多人且無有染疫風險。

然而，陳光軒質疑，近期發生京元電移工PCR陰性後轉陽的案例，代表著移工復工後在產線的接觸仍具一定風險，就算不住同一棟宿舍仍有可能透過工作上的接觸而有風險。

因此，陳光軒要求苗栗縣府應要求京元電、移工仲介業者對移工宿舍的格局重新規劃，原本6～7人一室的做法需重新檢討，短期內讓移工分批先往造橋宿舍居住，竹南宿舍的規劃開始逐步調整，讓宿舍不要再像以前動輒6人以上同住群聚，否則「一人染疫，可能造成6人感染」，呼籲政府和業者不要得到一次教訓還學不乖，趕快把違法宿舍處理好，並符合政府給的防疫指導原則。

根據勞動部和指揮中心目前的降載規定，移工宿舍若有人染疫應備有1人1室隔離空間、工作區及生活區應分艙分流，同產線移工應同一住宿地點、不得任意變動、每天進行員工健康監測由專人確認、追蹤及轉送疑似症狀者採檢並隔離。不過，目前對於無疫情之宿舍僅提供補助津貼鼓勵降載，並未訂出規範要求企業需降載至幾人一間，勞動局查察也以勞動部「生活照顧服務計畫書」規範為準，只要符合規定則不會被罰款。

不過，NGO團體指出，「生活照顧服務計畫書」中僅規範雇主需要提供移工3.6平方公尺的居住空間（約1.1坪），且這1.1坪還可以包括衣櫃；廁所部分男生25人內提供一間廁所、女生15人內一間，就算符合規範也是不利於防疫。若勞動部不趕緊修訂規範提升移工居住空間、明定移工宿舍一間僅能住幾人，並提高補貼金額協助企業落實移工宿舍重新規劃及降載，按照目前情況辦理移工宿舍仍處於高密度、不利防疫的環境中，也可能成為未來疫情再爆發的潛在破口，即使現在疫情趨緩，也不應掉以輕心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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