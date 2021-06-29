傳統市場爆發疫情群聚！參考日本防疫作為

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今年日本的疫情又捲土重來，豐州漁市場又再度面臨緊急事態，根據日本新聞網《NIppon.com》，2020年秋季時新型冠狀肺炎病毒激增，並發生市場群聚疫情事件，當時日本政府不得不將素有「日本人廚房」之稱的豐州漁市場關閉，並對市場人員進行大規模篩檢。在2020年12月中旬，一向是該市場重頭戲的鮪魚拍賣大會宣告暫停，市場攤位上的壽司攤位無法營業。而疫情直到近期仍無好轉，許多市場攤販開始紛紛抱怨，直言損失慘重和將面臨倒閉。
台灣的黃軒醫師曾貼文指出，日本研究人員認為，傳統菜市場內的COVID19經傳統菜市場傳播給人的機率會比一般高出2-34倍，這顯示COVID19 一旦出現在傳統菜市場，傳播力是很強的。因為無症狀感染，是COVID19 的主要被忽略的感染，這些人都會再回到傳統菜市場，繼續買菜，然後再傳給㰙販，如織網般，一直不停擴散下去，直到大爆發或有確診病例被發現出來。
台灣的北農市場疫情狀況同樣不樂觀，根據中央流行疫情指揮中心統計，截至週日，北農確診人數累計83人。今（28）日，北農終於找出感染來源。北農首例確診者為5月20日的第一果菜批發市場人員，其於5月17日因身體不適而去快篩，後經衛生單位通報才得知確診，北農後續是依衛生指引進行同心圓方式匡列和篩檢。翁震炘隨後說明，北農首例確診者自稱有萬華活動史，並證實其有去萬華茶室聚餐。
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