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傳統市場爆發疫情群聚！參考日本防疫作為

▲（圖／Shutterstock）
▲（圖／Shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-06-29 01:00:00

在疫情之下，有個地方每日人流數仍然數萬，那就是運輸鏈串聯全台的北農批發市場，在近期被爆出群聚疫情，並延燒月餘，但卻有許多防疫漏洞，如提議休市遭否決、疫苗接種排不上順序、未設置篩檢站和人員進出零控管，讓民眾相當憂心。其實，在亞洲國家常見的傳統市場，可以說是流行傳染病的溫床，例如日本也曾爆發過漁市場群聚感染的案件。

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根據《日本時報》報導，早在去年9月，有「全球最大漁市場」美稱的東京豐州漁市場（Tokyo's Toyosu fish marke）便發生難以想像的大規模疫情，同時影響整個民生經濟。許多掙扎生存的中小型餐廳仰賴漁市場供應新鮮魚貨，然而漁市場卻發生疫情，讓賣家的經濟大受打擊，不得不開啟網路供應平台。對於減緩疫情，當時販售金槍魚的店家表示，他開始試著將金槍魚放到網上販賣，並在當時收到200份的訂單，有助防疫和維持民生。

今年日本的疫情又捲土重來，豐州漁市場又再度面臨緊急事態，根據日本新聞網《NIppon.com》，2020年秋季時新型冠狀肺炎病毒激增，並發生市場群聚疫情事件，當時日本政府不得不將素有「日本人廚房」之稱的豐州漁市場關閉，並對市場人員進行大規模篩檢。在2020年12月中旬，一向是該市場重頭戲的鮪魚拍賣大會宣告暫停，市場攤位上的壽司攤位無法營業。而疫情直到近期仍無好轉，許多市場攤販開始紛紛抱怨，直言損失慘重和將面臨倒閉。

台灣的黃軒醫師曾貼文指出，日本研究人員認為，傳統菜市場內的COVID19經傳統菜市場傳播給人的機率會比一般高出2-34倍，這顯示COVID19 一旦出現在傳統菜市場，傳播力是很強的。因為無症狀感染，是COVID19 的主要被忽略的感染，這些人都會再回到傳統菜市場，繼續買菜，然後再傳給㰙販，如織網般，一直不停擴散下去，直到大爆發或有確診病例被發現出來。

台灣的北農市場疫情狀況同樣不樂觀，根據中央流行疫情指揮中心統計，截至週日，北農確診人數累計83人。今（28）日，北農終於找出感染來源。北農首例確診者為5月20日的第一果菜批發市場人員，其於5月17日因身體不適而去快篩，後經衛生單位通報才得知確診，北農後續是依衛生指引進行同心圓方式匡列和篩檢。翁震炘隨後說明，北農首例確診者自稱有萬華活動史，並證實其有去萬華茶室聚餐。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
87.37%12.63%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
72.73%27.27%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.66%94.34%
2021-06-25-2021-06-28

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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
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2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

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不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
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