「白色棺材」當婚禮裝飾！親友一看嚇歪 新郎曝寓意暖炸
結婚是人生大事，而婚禮當天對新人而言，也是一生中難以忘懷的一段回憶。不過，泰國就有一對新人的婚禮十分獨特，因為婚禮裝飾除了有鮮花以外，竟還有一口「白色棺材」，讓不少親友看了直發毛，但新郎解釋棺材的寓意後，大家才知道這是「重要的信物」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 18:31:41
綜合泰媒報導，泰國有對新人賈克魯特（Jakrut Namwised）與彭提查（Pornticha Ruengrum）日前舉辦一場獨特的婚禮，因為婚禮裝飾除了常見的鮮花以外，沒想到還有一口白色的棺材，直接搬到舞台正中央當裝飾，讓不少前來觀禮的親朋好友感到害怕，也擔心會觸霉頭。
新郎賈克魯特卻表示，他們一點都不害怕，因為棺材對他跟妻子而言，是非常重要的信物。他接著說，他們原本是當地一家棺材工廠的員工，但兩人都認為「棺材不過就是個木箱而已」，再加上這口棺材的顏色與婚禮主題十分相襯，所以才決定將棺材當成婚禮的裝飾。
賈克魯特透露，當他們確定棺材和泰國婚禮習俗不衝突後，便馬上和婚禮主持人討論，將白色棺材融入婚禮當中，並且由新郎負責打造、新娘負責上色。他也解釋棺材的寓意，「我們兩人的相遇就是因為製作棺材才產生了愛情，我相信我們死的時候也是彼此相愛的，棺材將見證我們至死不渝的愛情」。（編輯：許智超）