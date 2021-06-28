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「白色棺材」當婚禮裝飾！親友一看嚇歪　新郎曝寓意暖炸

▲泰國有對新人在婚禮擺上白色棺材，讓不少親友看了直發毛。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲泰國有對新人在婚禮擺上白色棺材，讓不少親友看了直發毛。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 18:31:41

結婚是人生大事，而婚禮當天對新人而言，也是一生中難以忘懷的一段回憶。不過，泰國就有一對新人的婚禮十分獨特，因為婚禮裝飾除了有鮮花以外，竟還有一口「白色棺材」，讓不少親友看了直發毛，但新郎解釋棺材的寓意後，大家才知道這是「重要的信物」。

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綜合泰媒報導，泰國有對新人賈克魯特（Jakrut Namwised）與彭提查（Pornticha Ruengrum）日前舉辦一場獨特的婚禮，因為婚禮裝飾除了常見的鮮花以外，沒想到還有一口白色的棺材，直接搬到舞台正中央當裝飾，讓不少前來觀禮的親朋好友感到害怕，也擔心會觸霉頭。

▲新郎強調，白色棺材對他們來說，是非常重要的信物。（圖／翻攝自《Kan
▲新郎強調，白色棺材對他們來說，是非常重要的信物。（圖／翻攝自《Kan Pho To》 臉書）
新郎賈克魯特卻表示，他們一點都不害怕，因為棺材對他跟妻子而言，是非常重要的信物。他接著說，他們原本是當地一家棺材工廠的員工，但兩人都認為「棺材不過就是個木箱而已」，再加上這口棺材的顏色與婚禮主題十分相襯，所以才決定將棺材當成婚禮的裝飾。

賈克魯特透露，當他們確定棺材和泰國婚禮習俗不衝突後，便馬上和婚禮主持人討論，將白色棺材融入婚禮當中，並且由新郎負責打造、新娘負責上色。他也解釋棺材的寓意，「我們兩人的相遇就是因為製作棺材才產生了愛情，我相信我們死的時候也是彼此相愛的，棺材將見證我們至死不渝的愛情」。（編輯：許智超）

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