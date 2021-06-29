影／萌貓抓包主人「抱別隻喵」　下秒醋勁大發求關注

嚕嚕咪今年2歲多、是隻美短混長毛的公貓，外表帶給人霸氣又呆萌的形象，主人Momo經常在粉絲團與抖音分享牠賣萌日常，人氣爆棚吸引7千名廣大粉絲追蹤呢！Momo受訪表示自己養2貓1狗，當中嚕嚕咪個性傲嬌，私底下卻對把拔佔有慾超強，尤其當嚕嚕咪看見把拔抱著別隻貓、整個醋勁大發「森氣氣」，在家裡老是鬧出不少笑話，一起來了解嚕嚕咪的另一面吧！
文/寵毛網
2021-06-29 12:00:00
網友Momo說嚕嚕咪的個性傲嬌、吃飯的時候最黏人，曾在準備出門上班時，卻霸道抱住把拔的手不讓人離開、這讓主人感到好氣又好笑。日前當把拔懷裡抱著橘貓「錢錢」，全都被嚕嚕咪看在眼裡，頓時間覺得自己失寵了，連忙在把拔腳邊來回磨蹭、不斷喵喵叫撒嬌，渴望吸引人的注意，求關注的行為就像在說：「把拔～抱抱倫家啦！」趕快先來看則影片！
網友Momo將嚕嚕咪討抱的影片分享到粉絲團「嚕嚕咪是一隻貓」，許多網友看了紛紛笑說：「趕快抱牠啦～」、「醋意大爆發！ 」、「正宮的地位受到威脅」、「你傷了牠的心XD」、「貓咪表示：把拔只屬於本喵！」。嚕嚕咪有滿滿戲份，非常喜歡看鏡頭拍萌照，還想看更多嚕嚕咪的生活，歡迎追蹤FB粉專@Demiisacat與抖音帳號@passing68501。（編輯：楊釆蓉）