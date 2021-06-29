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影／萌貓抓包主人「抱別隻喵」　下秒醋勁大發求關注

▲貓咪「嚕嚕咪」見到最愛的把拔懷裡抱著「小三」，醋勁大發急著求關注討抱。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）
▲貓咪「嚕嚕咪」見到最愛的把拔懷裡抱著「小三」，醋勁大發急著求關注討抱。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）

文/寵毛網

2021-06-29 12:00:00

嚕嚕咪今年2歲多、是隻美短混長毛的公貓，外表帶給人霸氣又呆萌的形象，主人Momo經常在粉絲團與抖音分享牠賣萌日常，人氣爆棚吸引7千名廣大粉絲追蹤呢！Momo受訪表示自己養2貓1狗，當中嚕嚕咪個性傲嬌，私底下卻對把拔佔有慾超強，尤其當嚕嚕咪看見把拔抱著別隻貓、整個醋勁大發「森氣氣」，在家裡老是鬧出不少笑話，一起來了解嚕嚕咪的另一面吧！

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▲嚕嚕咪是一隻長毛美短貓，喜歡看鏡頭拍照。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）
▲嚕嚕咪是一隻長毛美短貓，喜歡看鏡頭拍照。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）
▲天生戲份多、很愛上鏡頭。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）
▲天生戲份多、很愛上鏡頭。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）
▲把拔抱著別隻貓，嚕嚕咪見狀醋意大爆發！（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）
▲把拔抱著別隻貓，嚕嚕咪見狀醋意大爆發！（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）

網友Momo說嚕嚕咪的個性傲嬌、吃飯的時候最黏人，曾在準備出門上班時，卻霸道抱住把拔的手不讓人離開、這讓主人感到好氣又好笑。日前當把拔懷裡抱著橘貓「錢錢」，全都被嚕嚕咪看在眼裡，頓時間覺得自己失寵了，連忙在把拔腳邊來回磨蹭、不斷喵喵叫撒嬌，渴望吸引人的注意，求關注的行為就像在說：「把拔～抱抱倫家啦！」趕快先來看則影片！

▲嚕嚕咪：「把拔是倫家的～不准跟偶搶！」。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）
▲嚕嚕咪：「把拔是倫家的～不准跟偶搶！」。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）
▲嚕嚕咪與錢錢只要把拔不偏心，就能和平相處！（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）
▲嚕嚕咪與錢錢只要把拔不偏心，就能和平相處！（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）


網友Momo將嚕嚕咪討抱的影片分享到粉絲團「嚕嚕咪是一隻貓」，許多網友看了紛紛笑說：「趕快抱牠啦～」、「醋意大爆發！ 」、「正宮的地位受到威脅」、「你傷了牠的心XD」、「貓咪表示：把拔只屬於本喵！」。嚕嚕咪有滿滿戲份，非常喜歡看鏡頭拍萌照，還想看更多嚕嚕咪的生活，歡迎追蹤FB粉專@Demiisacat與抖音帳號@passing68501。（編輯：楊釆蓉）

▲偶可是正宮喔！（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）
▲偶可是正宮喔！（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）
 

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