影／萌貓抓包主人「抱別隻喵」　下秒醋勁大發求關注

嚕嚕咪今年2歲多、是隻美短混長毛的公貓，外表帶給人霸氣又呆萌的形象，主人Momo經常在粉絲團與抖音分享牠賣萌日常，人氣爆棚吸引7千名廣大粉絲追蹤呢！Momo受訪表示自己養2貓1狗，當中嚕嚕咪個性傲嬌，私底下卻對把拔佔有慾超強，尤其當嚕嚕咪看見把拔抱著別隻貓、整個醋勁大發「森氣氣」，在家裡老是鬧出不少笑話，一起來了解嚕嚕咪的另一面吧！

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▲嚕嚕咪是一隻長毛美短貓，喜歡看鏡頭拍照。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）

× ▲嚕嚕咪是一隻長毛美短貓，喜歡看鏡頭拍照。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）

▲天生戲份多、很愛上鏡頭。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）

× ▲天生戲份多、很愛上鏡頭。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）

▲把拔抱著別隻貓，嚕嚕咪見狀醋意大爆發！（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）

× ▲把拔抱著別隻貓，嚕嚕咪見狀醋意大爆發！（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）

▲嚕嚕咪：「把拔是倫家的～不准跟偶搶！」。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）

× ▲嚕嚕咪：「把拔是倫家的～不准跟偶搶！」。（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）

▲嚕嚕咪與錢錢只要把拔不偏心，就能和平相處！（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）

× ▲嚕嚕咪與錢錢只要把拔不偏心，就能和平相處！（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）

網友Momo將嚕嚕咪討抱的影片分享到粉絲團「嚕嚕咪是一隻貓」，許多網友看了紛紛笑說：「

趕快抱牠啦～

」、「醋意大爆發！ 」、「正宮的地位受到威脅」、「你傷了牠的心XD」、「貓咪表示：把拔只屬於本喵！」。嚕嚕咪有滿滿戲份，非常喜歡看鏡頭拍萌照，還想看更多嚕嚕咪的生活，歡迎追蹤FB粉專@Demiisacat與抖音帳號@passing68501。（編輯：楊釆蓉）

▲偶可是正宮喔！（圖／粉專@嚕嚕咪是一隻貓授權）