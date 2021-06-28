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防疫別過於督促自己！鄧惠文：急著思考只會更有挫折感

▲鄧惠文：心情煩亂又急著思考「只會更有挫折感」！防疫在家「別過於督促自己」。（圖／截自《鄧一個人咖啡》畫面）
▲鄧惠文：心情煩亂又急著思考「只會更有挫折感」！防疫在家「別過於督促自己」。（圖／截自《鄧一個人咖啡》畫面）

文/姊妹淘

2021-06-28 19:29:13

居家防疫的日子遙遙無期，有些人把握能遠離外界紛擾、享受獨處的時光，但也有人無法適應與世隔絕的狀態，開始對未來感到焦慮，甚至出現「假性失眠」的狀況，鄧惠文醫師25日在《鄧一個人咖啡》直播中提到，這正是練習「自我覺察」，好好認識自己、「走進內在空間」的好機會，也呼籲粉絲不用在這段期間急於工作或是過於督促自己，耍廢、放鬆其實是在保護內在自我。 

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鄧醫師表示所謂的「假性失眠」其實並非真正的失眠，可能是受到諸多外在因素的影響才導致睡不好，直播中獲得許多網友認同「是時候讓腦袋好好放鬆了」、「獨處是認識自己的好時機」，紛紛表示自己有此困擾「就是說不要鑽牛角尖...」、「只能管好自己，管別人太累了」，不少粉絲直說要趕緊將鄧醫師提供避免失眠的方法筆記起來：「每天白天室內有充足照明，若無充足照明，可用燈箱或人造光改善；每天白天有2個小時的光照量；晚上睡覺前少接觸藍光，例如少看電視、少看Line或少檢查電子郵件」等。

有感很多人每天關在家覺得無法放鬆，或「因為住婆家，很多時間都被框架限制...」粉絲無奈寫下「悶、肩膀緊繃、煩躁、一直想打掃」、「真的很需要自己的空間」，鄧醫師則建議打造屬於「自己的角落」非常重要，如果沒有一個屬於自己的空間，心情就會很難安定下來，若能在白天掌握好「儀式感」，例如一個固定工作的位置等，試著嘗試在日常生活中加入一點「儀式性」有助於意義感，來增加自己對心靈內在的富足感，引起家長留言「自己的角落很酷，媽媽真的很需要」。

▲鄧醫師推薦大家可以做一些伸展運動來減緩焦慮。（圖／截自《鄧一個人咖啡》畫面）
▲鄧醫師推薦大家可以做一些伸展運動來減緩焦慮。（圖／截自《鄧一個人咖啡》畫面）
鄧醫師分享哲學家阿蘭的《論幸福》提到，當你的心情很煩亂時，最忌諱跟自己說「我一定有什麼沒想通的」「我要改變自己的想法」，這些想法只會讓你更有挫折感！現在的自己，當心裡遇到一場風暴時，要做的就是「承受」、「不要急」，告訴自己現在不要急著要去思考，你需要的只是「身體的放鬆」。

什麼叫作「身體的放鬆」呢？鄧醫師推薦大家可以做一些伸展運動來改變「腦波」，試著調適呼吸、讓肢體慢慢放鬆，都是有效減緩焦慮的好方法，獲得粉絲認同適時地運動有助舒緩情緒，分享「只有真的去做，才能體會運動後的回饋」，鼓勵其他網友可以開始嘗試居家伸展運動。鄧醫師還提到，睡前可以想一些會讓自己放鬆、愉悅的事情，都能夠幫助睡眠，像是冥想就是不錯的選擇。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
86.76%13.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.94%94.06%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.97%35.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
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