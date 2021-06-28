家庭號鮮奶容量「1857ml」太奇葩！正解曝光　網喊長知識

鮮奶是不少人喜愛的蛋白質與鈣質來源，許多民眾天天都要喝上一杯營養滿滿的鮮奶，各大超市、賣場也常見民眾採購時挑選各式大小容量、包裝的鮮奶，不過相較於其他飲品，有網友發現不同鮮乳品牌不僅包裝不同，容量上標示的數字又相當奇特，竟然全部都非「整數」，話題曝光後也掀起不少網友討論，更有民眾在討論串中直呼「長知識了！」。

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這名網友在PTT的Gossiping板上以

「鮮奶1857ml？」

為題分享自己的觀察，他列出四個不同品牌的鮮乳，並將包裝上的容量一次排開，卻發現各家鮮乳的容量數字都不同，而且也不像其他罐裝飲品有著固定的容量，「為什麼鮮奶的容量數字都怪怪的，大瓶和小瓶還不是整數倍……」。

根據原PO的觀察，他指出其中不同廠牌分別有著「936ml、1857ml」、「930ml、1858ml」、「936ml、1830ml」等三種不同的容量，此外還有品牌的罐裝家庭號鮮乳最大容量來到2728ml、3685ml，這些奇特的不特定數字也引起他的好奇，儘管仍發現有少數品牌有著1000ml、2000ml的包裝，他仍對多數品牌不固定的容量感到納悶，「1857ml 到底有什麼秘密？」。

▲網友列出不同廠牌的家庭號鮮奶容量，發現幾乎各大品牌都沒有統一的「標準容量」。（示意圖／翻攝photoAC）

貼文甫出便引發不少網友熱議，其中就有網友點出關鍵「比重問題吧？」，同時原PO也找出解答「英制品脫 = 568ml」、「google結果，品脫是容量單位，ml是體積單位」，意思是每家牛奶密度不同，所以同樣重量換算出來的ml數也不同，得到結果後眾人也不禁直呼「買鮮奶，像數學考試 XD」、「長知識了」。（編輯：楊智傑）