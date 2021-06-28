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家庭號鮮奶容量「1857ml」太奇葩！正解曝光　網喊長知識

▲ 買家庭號鮮奶時你曾注意過容量嗎？有網友發現市面上的牛奶容量數字都「不是整數倍」，好奇一查才發現這竟然是普遍的現象，話題曝光掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲ 買家庭號鮮奶時你曾注意過容量嗎？有網友發現市面上的牛奶容量數字都「不是整數倍」，好奇一查才發現這竟然是普遍的現象，話題曝光掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 19:52:17

鮮奶是不少人喜愛的蛋白質與鈣質來源，許多民眾天天都要喝上一杯營養滿滿的鮮奶，各大超市、賣場也常見民眾採購時挑選各式大小容量、包裝的鮮奶，不過相較於其他飲品，有網友發現不同鮮乳品牌不僅包裝不同，容量上標示的數字又相當奇特，竟然全部都非「整數」，話題曝光後也掀起不少網友討論，更有民眾在討論串中直呼「長知識了！」。

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這名網友在PTT的Gossiping板上以「鮮奶1857ml？」為題分享自己的觀察，他列出四個不同品牌的鮮乳，並將包裝上的容量一次排開，卻發現各家鮮乳的容量數字都不同，而且也不像其他罐裝飲品有著固定的容量，「為什麼鮮奶的容量數字都怪怪的，大瓶和小瓶還不是整數倍……」

根據原PO的觀察，他指出其中不同廠牌分別有著「936ml、1857ml」、「930ml、1858ml」、「936ml、1830ml」等三種不同的容量，此外還有品牌的罐裝家庭號鮮乳最大容量來到2728ml、3685ml，這些奇特的不特定數字也引起他的好奇，儘管仍發現有少數品牌有著1000ml、2000ml的包裝，他仍對多數品牌不固定的容量感到納悶，「1857ml 到底有什麼秘密？」。

▲一名女網友指出，每次買鮮乳都會遇上詭異魔咒，讓她崩潰直喊「屢試不爽！」（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友列出不同廠牌的家庭號鮮奶容量，發現幾乎各大品牌都沒有統一的「標準容量」。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文甫出便引發不少網友熱議，其中就有網友點出關鍵「比重問題吧？」，同時原PO也找出解答「英制品脫 = 568ml」、「google結果，品脫是容量單位，ml是體積單位」，意思是每家牛奶密度不同，所以同樣重量換算出來的ml數也不同，得到結果後眾人也不禁直呼「買鮮奶，像數學考試 XD」、「長知識了」。（編輯：楊智傑）

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
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2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.94%94.06%
2021-06-25-2021-06-28

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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.97%35.03%
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能，要回復正常生活多少要靠這個
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32.27%67.73%
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