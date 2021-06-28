防疫宅在家不無聊　林右昌：推出「基隆防疫有書香」服務

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林右昌表示，疫情期間大家都很辛苦，更需要心靈上的滋潤與養分，文化局跟基隆郵局合作把防疫書香送到市民家戶，市政府出書，基隆郵局出郵資免費幫大家送到家；這次書箱計畫是「借6送2」，書箱中共包含6冊精選好書，除4冊基隆市公共圖書館典藏的精選好書外，還特別贈送2冊大基隆歷史場景再現整合計畫專書，讓民眾可留下收藏。
陳靜萍說，自6月29日的上午9時起至30日晚間21時，凡居住在基隆並持有基隆市公共圖書館借閱證的民眾，可在市長臉書粉絲專頁林右昌UChange、基隆市公共圖書館、基隆市文化局官網、文化局粉絲專頁，透過網路申請表單填寫個人的基本資料，及閱讀喜好的種類；後續圖書館將根據表單的內容，打包精選館藏及隨機贈送的大基隆專書，7月3日起陸續寄送至填寫的宅配地址。
文化局補充，基隆書箱閱讀完館藏後，可就近在公共圖書館10處還書箱歸還即可，由於資源有限，配送地址僅限基隆市，且每一地址僅限申請1次，申請數量若超過150名，將以線上抽籤的方式抽出150名讀者；此外，即日起文化局圖書館，也特別開放民眾預約當館館藏，並於基隆市目前正常營運的智慧閱讀站點，包含基隆車站、七堵車站以及基隆婦幼福利中心等3點自助取書。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。