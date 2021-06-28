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防疫宅在家不無聊　林右昌：推出「基隆防疫有書香」服務

▲基隆市長林右昌（右二）、文化局長陳靜萍（右一）、基隆郵局經理蔡季芬（左一），透過帥氣郵務士雙手，溫暖推出「基隆防疫有書香」服務。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌（右二）、文化局長陳靜萍（右一）、基隆郵局經理蔡季芬（左一），透過帥氣郵務士雙手，溫暖推出「基隆防疫有書香」服務。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-06-28 21:04:13

基隆市長林右昌今（28）日宣布，7月3、4日開放75歲以上（原住民65歲以上）的長者施打莫德納疫苗；此外，還和文化局長陳靜萍、基隆郵局經理蔡季芬透過帥氣郵務士雙手，溫暖推出「基隆防疫有書香」服務，一起見證基隆豐厚的文化底蘊。

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林右昌叮嚀長輩，接種疫苗時，攜帶疫苗接種通知單、填寫好的接種評估及意願書，及健保卡；施打地點分別為仁愛區公所禮堂、中正區公所禮堂、中山區中山高中體育館、建德國小活動中心、武崙國小穿堂、安樂區安樂國小活動中心、信義區市立體育館二樓、暖暖區碇祥里民活動中心一樓、七堵區七堵火車站光明路側、百福國中活動中心。

林右昌表示，疫情期間大家都很辛苦，更需要心靈上的滋潤與養分，文化局跟基隆郵局合作把防疫書香送到市民家戶，市政府出書，基隆郵局出郵資免費幫大家送到家；這次書箱計畫是「借6送2」，書箱中共包含6冊精選好書，除4冊基隆市公共圖書館典藏的精選好書外，還特別贈送2冊大基隆歷史場景再現整合計畫專書，讓民眾可留下收藏。

陳靜萍說，自6月29日的上午9時起至30日晚間21時，凡居住在基隆並持有基隆市公共圖書館借閱證的民眾，可在市長臉書粉絲專頁林右昌UChange、基隆市公共圖書館、基隆市文化局官網、文化局粉絲專頁，透過網路申請表單填寫個人的基本資料，及閱讀喜好的種類；後續圖書館將根據表單的內容，打包精選館藏及隨機贈送的大基隆專書，7月3日起陸續寄送至填寫的宅配地址。

文化局補充，基隆書箱閱讀完館藏後，可就近在公共圖書館10處還書箱歸還即可，由於資源有限，配送地址僅限基隆市，且每一地址僅限申請1次，申請數量若超過150名，將以線上抽籤的方式抽出150名讀者；此外，即日起文化局圖書館，也特別開放民眾預約當館館藏，並於基隆市目前正常營運的智慧閱讀站點，包含基隆車站、七堵車站以及基隆婦幼福利中心等3點自助取書。

▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）
▲6月28日新增60例本土個案、3人死亡。（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.33%14.67%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
40%60%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.85%94.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.88%35.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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