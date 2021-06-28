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大號不用衛生紙！她拿「這一條」讚乾淨又舒適　網全戰翻

▲極簡主義的YouTuber「NanaＱ」表示，自家已不用衛生紙了，並透露自己如廁都使用「擦屁巾」，比以往更乾淨、舒服。（圖／NanaQ 授權提供）
▲極簡主義的YouTuber「NanaＱ」表示，自家已不用衛生紙了，並透露自己如廁都使用「擦屁巾」，比以往更乾淨、舒服。（圖／NanaQ 授權提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 21:47:24｜2021-06-28 21:53:39

只要上完廁所，一般民眾都會抽取衛生紙將私密部位清理乾淨，然而，追求極簡主義的YouTuber「NanaＱ」日前則表示，她為了要減少垃圾量，用了擦手巾、方巾與紗布巾等替代物品來取代衛生紙，就連上廁所也是用「小方巾」擦拭，之後清洗再重複使用，影片一出，網友全戰翻。

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NanaＱ以「現在我家不用衛生紙了」開頭，表示搬新家以後，垃圾處理問題變得非常麻煩，除了要配合垃圾車的時間以外，還要購買收費垃圾袋，因此她希望能透過「垃圾減量」的方式，來降低倒垃圾的頻率。

▲極簡主義的YouTuber「NanaＱ」表示，自家已不用衛生紙了，並透露自己如廁都使用「擦屁巾」，比以往更乾淨、舒服。（圖／NanaQ
▲極簡主義的YouTuber「NanaＱ」表示，自家已不用衛生紙了，並透露自己如廁都使用「擦屁巾」，比以往更乾淨、舒服。（圖／NanaQ 授權提供）
而NanaＱ發現，她觀察了家中垃圾桶，發現裡面有一大半都是衛生紙，所以她才決定從此處開始；而她是採取「循序漸進減少用量」的方式，像是本來書桌、床頭和浴室都會放衛生紙，後來變成只有浴室有衛生紙，她坦言，雖然有點麻煩，但也讓自己「不要下意識、習慣性地去抽衛生紙」。

另外，她也採取「使用比衛生紙更舒適的替代品」，像是擦手以擦手巾替代、擦臉就以自然風乾取代、擤鼻涕就用紗布巾，就連小號和大號都用四分之一條小方巾取代，小號直接乾擦就行，大號則是以沾水濕擦的方式，她更在影片中大讚「比過去更乾淨、更舒服」，想擦幾次就擦幾次。

▲NanaＱ表示，用擦屁巾擦屁股，比過去用衛生紙更乾淨、舒適。（圖／NanaQ
▲NanaＱ表示，用擦屁巾擦屁股，比過去用衛生紙更乾淨、舒適。（圖／NanaQ 授權提供）
至於外出如廁時，該怎麼辦？NanaＱ則是用「口水巾或是紗布巾」來取代衛生紙，「在家裡跟外面使用不一樣的布，最主要是以方便性做為考量」；至於真的「完全不用到衛生紙嗎」，NanaＱ則表示，如果忘了帶紗布巾，她還是會使用公廁或店家的衛生紙，「最重要的不是有沒有做環保，而是我們有沒有珍惜資源，有沒有讓自己的生活變得更好」。

而有些人會對「如何克服」上大號不用衛生紙，NanaＱ則坦言，這就像一開始使用布衛生棉一樣，因為像內褲有時也會沾染到尿液、分泌物，只是因為這已經變成生活習慣，所以不會覺得噁心，「同樣的道理，也可以換個方式看待擦屁巾」，若真的還是很怕，也可以在馬桶加裝沖水器，沖完再用擦屁巾擦拭乾淨。

影片一出，有些網友認為，「愛地球省錢也不是這樣沒衛生的欸，洗過上面還會殘留，可能會感染」、「其實有可沖式衛生紙，直接跟排泄物一起沖掉。不用再花錢買毛巾小方巾，除了滿不衛生，還浪費水。不用這麼麻煩」；不過，也有網友表示，「好多酸民都沒在看人家怎麼循序漸進的，如果真的行不通她也不會繼續這樣做的，而且人家有強逼你做嗎？到目前為止她的屁股有爛掉嗎？自己做不到的事不代表別人也做不到，一堆人搞不清楚就劈頭亂罵」、「謝謝妳的分享，會試著慢慢減少衛生紙的使用量」。（編輯：郭佩蓉）

完整影片：我家不用衛生紙｜搬到公寓後，生活更舒服更環保了！

YouTube頻道：NanaQ

IG：nanaq521 / FB：nanaq521 

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