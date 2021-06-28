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月領52K保全想轉職郵差！過來人狂推1優勢：穩穩做到退休

▲一名網友提到目前擔任保全工作月領52K的友人打算變換跑道考取郵差，不少網友紛紛點出1項優勢建議他考取。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名網友提到目前擔任保全工作月領52K的友人打算變換跑道考取郵差，不少網友紛紛點出1項優勢建議他考取。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 23:17:06

台灣受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不少公司或自營店家生計大受影響，連帶造成不少人在求職上面對更大的挑戰，想變換職場跑道的上班族也不得不暫緩計畫，重新思考是否該此時離職。日前就有名網友提到，自己一名朋友目前擔任保全工作，月薪可以領到48K~52K，卻打算便換跑道考郵差，想法曝光後不少過來人也紛紛給出建議。

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這名網友在PTT的Salary版上發文提到，他的好友前幾年曾經考上外勤郵差的職缺，不過因為種種考量而放棄報到，目前擔任某間公司的內聘保全，目前福利每個月含獎金大約能領到48K~52K，每個月休4到8天，不過因為保全工作採取輪班制，這就讓他考慮重新考郵差，並解釋保全因為日夜輪班很累，且工作時間長，讓他難以長期負荷。

此外，他也解釋從事郵差工作的好處，「當郵差比較可以有自己的下班時間，還有生活品質」，並分析在薪資、福利方面兩者之間的差異並沒有相當懸殊，「郵差薪水應該也有近40K，固定休8日以上」。綜觀以上條件，原PO也好奇向網友提問是否該勸友人回頭考取郵差的工作。

▲有網友經過郵局的時候，發現郵局竟然有超神功能，引發討論。（圖／民眾提供）
▲郵差工作雖薪資不比保全，但工作時數較為穩定，對不少人來說更有吸引力。（圖／民眾提供）
文章曝光後掀起許多過來人的熱烈回應，其中就有網友指出從事郵差工作的一項優勢那就是能夠累積年資，將來可以轉做內勤，「建議郵差，穩定度發展性比保全好」、「郵差一直做可以累積年資，外送一直做只有累積風險而已」、「郵差雖然時間固定，真的累起來也是體力活，特別是報稅季、周年慶、過節日的時候，不過是個可以穩穩做到退休的工作就是」、「前同事為穩定考上郵差，好像就是日曬雨淋，郵件多，現在年資夠，已經轉內勤了」。（編輯：楊智傑）

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是，應該比照口罩，全面徵用
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邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
72.73%27.27%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
16.67%83.33%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
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5.66%94.34%
2021-06-25-2021-06-28

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32.89%67.11%
2021-06-25-2021-06-28
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