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新北公告停業場所納入中央紓困　侯友宜：補貼員工3萬元

▲新北市公告停業的夾娃娃機店、釣魚釣蝦場、小說漫畫出租店、互動式情境體驗服務業（密室逃脫）、VR虛擬實境體驗館及桌遊店，都納入中央的紓困。（圖／新北市政府提供）
▲新北市公告停業的夾娃娃機店、釣魚釣蝦場、小說漫畫出租店、互動式情境體驗服務業（密室逃脫）、VR虛擬實境體驗館及桌遊店，都納入中央的紓困。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-28 23:46:23

三級警戒延長至7月12日，餐飲、娛樂、零售等內需型的商業服務營業大受衝擊；新北市長侯友宜今（28）日宣布，新北公告的停業場所列入中央紓困，包括補貼企業停業，以全職員工數目每人1萬元計算、補貼員工一次性薪資3萬元，及就業安定基金加發1萬元。

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▲新北市長侯友宜今（28）日宣布，新北公告的停業場所列入中央紓困。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（28）日宣布，新北公告的停業場所列入中央紓困。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜今日在新北疫情應變會議指出，針對10種特殊娛樂行業、8種具防疫風險營業場所，包括夾娃娃機店、桌遊棋藝社、小說漫畫DVD出租店等，只要是受政府命令停業，且給付員工的薪水未達基本工資者可提出申請；此外，補貼企業停業「全職員工數Ｘ1萬元」、補貼員工薪資「一次性薪資補貼3萬元」、「就業安定基金加發1萬元」。

經發局長何怡明補充，新北市也向中央爭取將市府公告需停業的場所，納入營業衝擊的補貼，所以6月18日將相關公告提報予中央，並於6月28日獲衛生福利部的回函支持；因此，原本中央紓困未含新北市公告停業的夾娃娃機店、釣魚釣蝦場、小說漫畫出租店、互動式情境體驗服務業（密室逃脫）、VR虛擬實境體驗館及桌遊店，也得以納入

何怡明說，市府也推出「安心商家防疫節能措施」，補助商家與服務業者裝設塑膠（PVC）門簾及吸頂循環扇的費用，以降低病毒傳播接觸的風險，並將於16月30日公告受理申請；此外，同一營業場所補助上限為5萬元，各項補助比例以50%為限，詳情可電（02）2960-3456分機5258 潘先生諮詢，以期共同度過這次疫情難關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
87.37%12.63%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
72.73%27.27%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
16.67%83.33%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.66%94.34%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.61%34.39%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.89%67.11%
2021-06-25-2021-06-28
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