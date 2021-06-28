新北公告停業場所納入中央紓困　侯友宜：補貼員工3萬元

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侯友宜今日在新北疫情應變會議指出，針對10種特殊娛樂行業、8種具防疫風險營業場所，包括夾娃娃機店、桌遊棋藝社、小說漫畫DVD出租店等，只要是受政府命令停業，且給付員工的薪水未達基本工資者可提出申請；此外，補貼企業停業「全職員工數Ｘ1萬元」、補貼員工薪資「一次性薪資補貼3萬元」、「就業安定基金加發1萬元」。
經發局長何怡明補充，新北市也向中央爭取將市府公告需停業的場所，納入營業衝擊的補貼，所以6月18日將相關公告提報予中央，並於6月28日獲衛生福利部的回函支持；因此，原本中央紓困未含新北市公告停業的夾娃娃機店、釣魚釣蝦場、小說漫畫出租店、互動式情境體驗服務業（密室逃脫）、VR虛擬實境體驗館及桌遊店，也得以納入
何怡明說，市府也推出「安心商家防疫節能措施」，補助商家與服務業者裝設塑膠（PVC）門簾及吸頂循環扇的費用，以降低病毒傳播接觸的風險，並將於16月30日公告受理申請；此外，同一營業場所補助上限為5萬元，各項補助比例以50%為限，詳情可電（02）2960-3456分機5258 潘先生諮詢，以期共同度過這次疫情難關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。