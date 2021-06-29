COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

炸雞哪個部位最好吃？全場激推「這處」：一吃口感有兩層

▲近日有網友好奇在PTT提問「炸雞哪個『部位』最好吃阿？」結果全場網友紛紛激推「翅膀（雞翅）」，直呼「吃起來有一種爽感」。（示意圖／取自pixabay）
▲近日有網友好奇在PTT提問「炸雞哪個『部位』最好吃阿？」結果全場網友紛紛激推「翅膀（雞翅）」，直呼「吃起來有一種爽感」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 06:50:25

炸得香嫩酥脆的炸雞是萬惡又誘人的國民美食，無論是當正餐或宵夜，都讓許多老饕百吃不厭。而近日有網友就好奇在PTT提問「炸雞哪個『部位』最好吃阿？」結果全場網友紛紛激推「這處」，直呼「吃起來有一種爽感」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT女孩板發問「炸雞這個食物阿，大家覺得哪個『部位』最好吃阿？」他表示，「一般來說，炸雞桶就是有雞翅、雞胸、雞腿啦！或許還有很多其他部位啦，但自己打上來吧！因為很多部位，我只挑常見的討論，我自己覺得最好吃的地方是雞翅啦！不過要吃肉的話，最爽是吃雞胸啦！雞腿比較中間值一點，那大家覺得呢？」

▲有網友好奇在PTT提問「炸雞哪個『部位』最好吃阿？」結果全場網友紛紛激推「翅膀（雞翅）」，直呼「吃起來有一種爽感」。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友好奇在PTT提問「炸雞哪個『部位』最好吃阿？」結果全場網友紛紛激推「翅膀（雞翅）」，直呼「吃起來有一種爽感」。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，網友答案幾乎一面倒，紛紛留言「好吃的雞翅比雞腿還好吃」、「雞翅，吃起來有一種爽感，前面肉多後面肉少，吃起來感覺是不同的，口感也不一樣」、「當然是雞翅啊！」 「最喜歡雞翅，肉很嫩，而且啃個兩支很剛好不會太飽」、「雞翅中間那節的兩根骨頭拉掉，一口塞進嘴裡吃掉，超爽的」。

另還有老饕直指「腿排的內側那塊肉，最多汁」、「雞胸一票，雞翅跟雞腿本身脂肪就多，拿去炸之後太油膩」、「沒有骨頭的都好吃」、「雞胸啦！肉超多，說難吃的大概是吃到很柴的吧」、「腿排，最油最香最嫩」、「雞胸！喜歡有軟骨那塊」。（編輯：許苡晴）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
89.29%10.71%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
76.92%23.08%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
11.11%88.89%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.66%94.34%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.61%34.39%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.89%67.11%
2021-06-25-2021-06-28
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀