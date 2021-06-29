炸雞哪個部位最好吃？全場激推「這處」：一吃口感有兩層

炸得香嫩酥脆的炸雞是萬惡又誘人的國民美食，無論是當正餐或宵夜，都讓許多老饕百吃不厭。而近日有網友就好奇在PTT提問「炸雞哪個『部位』最好吃阿？」結果全場網友紛紛激推「這處」，直呼「吃起來有一種爽感」。

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PTT女孩板

發問「炸雞這個食物阿，大家覺得哪個『部位』最好吃阿？」他表示，「一般來說，炸雞桶就是有雞翅、雞胸、雞腿啦！或許還有很多其他部位啦，但自己打上來吧！因為很多部位，我只挑常見的討論，我自己覺得最好吃的地方是雞翅啦！不過要吃肉的話，最爽是吃雞胸啦！雞腿比較中間值一點，那大家覺得呢？」

▲有網友好奇在PTT提問「炸雞哪個『部位』最好吃阿？」結果全場網友紛紛激推「翅膀（雞翅）」，直呼「吃起來有一種爽感」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友答案幾乎一面倒，紛紛留言「好吃的雞翅比雞腿還好吃」、「雞翅，吃起來有一種爽感，前面肉多後面肉少，吃起來感覺是不同的，口感也不一樣」、「當然是雞翅啊！」 「最喜歡雞翅，肉很嫩，而且啃個兩支很剛好不會太飽」、「雞翅中間那節的兩根骨頭拉掉，一口塞進嘴裡吃掉，超爽的」。

另還有老饕直指「腿排的內側那塊肉，最多汁」、「雞胸一票，雞翅跟雞腿本身脂肪就多，拿去炸之後太油膩」、「沒有骨頭的都好吃」、「雞胸啦！肉超多，說難吃的大概是吃到很柴的吧」、「腿排，最油最香最嫩」、「雞胸！喜歡有軟骨那塊」。（編輯：許苡晴）