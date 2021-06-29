全球防疫排行曝！台灣跌到44名　眾見細節愣：看看第8名

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而該排行榜曝光後，就有網友在PTT貼文討論「彭博針對全球53個規模超過2000億美元經濟體的國家進行評比，結果台灣上個月疫情爆發從前段班第5名跌到15名，這個月最新公布直接雪崩式掉到44名，列入排名國家只贏過祕魯、孟加拉、巴基斯坦、哥倫比亞、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、阿根廷 」。
不少台灣網友看了排行榜後紛紛回應「我現在看完這個排行榜，又想到陳時中說『應該是國際怎跟上我們』，我起雞皮疙瘩」、「世界怎麼跟得上台灣，真的尷尬到爆」、「看第八名...人家是真的有在進步，台灣真的被人家看笑話」、「中國在第八名，疫苗施打率直接屌打」、「中國接種率40％台灣4％，第八名的差距」、「真的哭了....從第五名掉到第44」、「中國現在是真的防疫很穩，疫苗施打率也很高，完勝台灣很正常」、「中國第8名真的不太意外，台灣人也不用整天說人家蓋牌，人家確實疫苗施打率40％」。
不過，也有網友認為「各國家也都曾經在排名很低過，透過修正防疫方法、疫苗施打來改善，台灣也可以做到，只是時間早晚的問題，台灣比較晚爆發疫情，一開始前面排名在前段班，現在是在經歷別人去年經歷過的一切，覺得排名沒什麼，即便美國現在第一名，但仍然是疫情爆發以來，全球確診最多人、死亡人數最多的國家，不用過度解讀，祈禱疫情趕快過去才實在」。（編輯：張嘉哲）
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