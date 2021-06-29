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全球防疫排行曝！台灣跌到44名　眾見細節愣：看看第8名

▲國內本土疫情嚴峻，目前仍舊處於三級警戒當中，而根據《彭博社》最新發表的防疫排行，台灣位處44名的位置。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲國內本土疫情嚴峻，目前仍舊處於三級警戒當中，而根據《彭博社》最新發表的防疫排行，台灣位處44名的位置。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 07:21:31

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，不僅原始株病毒還未消滅，病毒還不斷變異，目前許多國家都受到Delta病毒的侵襲。而全球指標性的商業媒體《彭博社》（Bloomberg News）從去年起就有製作全球防疫韌性的排名，最新一期公布，台灣從曾經最優第5名跌到第44名，引爆台灣網友熱議。

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根據《彭博社》公布的全球防疫排行榜，統計全球53個2000億美元以上經濟體，評分項目包括「疫苗接種率」、「封鎖嚴格度」、「航班飛行力」、「已接種疫苗旅客的旅行路線開放度」等4項指標，圖表分別以藍色和橘色的深淺，來區別指標的優劣，深藍色最佳，深橘色最差，台灣在這四項評分指標中，都拿到「不好」的深橘以及淺橘的成績。

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▲《彭博社》最新發表的防疫排行，台灣位處44名的位置，四項評分都只能到橘色的不好成績。（圖/彭博社）
而該排行榜曝光後，就有網友在PTT貼文討論「彭博針對全球53個規模超過2000億美元經濟體的國家進行評比，結果台灣上個月疫情爆發從前段班第5名跌到15名，這個月最新公布直接雪崩式掉到44名，列入排名國家只贏過祕魯、孟加拉、巴基斯坦、哥倫比亞、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、阿根廷 」。

不少台灣網友看了排行榜後紛紛回應「我現在看完這個排行榜，又想到陳時中說『應該是國際怎跟上我們』，我起雞皮疙瘩」、「世界怎麼跟得上台灣，真的尷尬到爆」、「看第八名...人家是真的有在進步，台灣真的被人家看笑話」、「中國在第八名，疫苗施打率直接屌打」、「中國接種率40％台灣4％，第八名的差距」、「真的哭了....從第五名掉到第44」、「中國現在是真的防疫很穩，疫苗施打率也很高，完勝台灣很正常」、「中國第8名真的不太意外，台灣人也不用整天說人家蓋牌，人家確實疫苗施打率40％」。

▲網友發現確診人數最多的美國第一名；而中國則是第八名，兩國在各方面表現都隨著疫情控制後有轉好。（圖/彭博社）
▲網友發現確診人數最多的美國第一名；而中國則是第八名。（圖/彭博社）
不過，也有網友認為「各國家也都曾經在排名很低過，透過修正防疫方法、疫苗施打來改善，台灣也可以做到，只是時間早晚的問題，台灣比較晚爆發疫情，一開始前面排名在前段班，現在是在經歷別人去年經歷過的一切，覺得排名沒什麼，即便美國現在第一名，但仍然是疫情爆發以來，全球確診最多人、死亡人數最多的國家，不用過度解讀，祈禱疫情趕快過去才實在」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
89.29%10.71%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
76.92%23.08%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
11.11%88.89%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.66%94.34%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.61%34.39%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.89%67.11%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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