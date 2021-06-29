外送員取餐一秒呆滯！店員喊「這單我買的」 真相太聰明
外送平台近年來超夯，不僅跟餐廳合作，也陸續跟不少店家合作，像是超市、超商、寵物店等等，滿足民眾在家就能輕鬆補齊生活用品的需求，尤其是現在疫情期間，訂單量更是大幅增加。而近日，就有外送員討論「運送最短距離的餐點」，結果釣出一票外送員分享經驗，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 07:49:56
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「這邊獻上目前為止跑過最短的距離」，只見貼出的照片，系統上面顯示送達的地點只距離店家40公尺，以外送員騎機車來說，大概只需要十秒就能抵達，而即便走路也不超過一分鐘，讓人困惑為何距離這麼近還要點外送。
貼文一出，釣出一票外送員分享經驗「送過超市的東西，超市在地下室，客戶他住樓上，叫我直接放管理室就好，連機車都沒發動，就完成一單」、「目前最短是，超市取貨後店員衝出來說他家的，請我直接按完成....」、「昨天送一張單熊貓超市，結果員工買的，進去叫我按已送達就好，我黑人問號」、「我也送過超市，一走進去店員就說你按已配送，因為是我買的，我當場傻眼...那你就在店內買啊，叫啥外送」。
而也有內行網友表示「我訂過自己店的商品，然後直接叫外送員按完成，因為平台上有打折」、「嘿嘿！其實這是聰明的做法XD因為平台有的有打折，有些常常買幾百就折幾百，比在店內買更划算」、「接過全家店員自己買店內的，一進門就叫我按已完成配送，說是平台上有折扣XD」、「平台有折扣，很近也要點，現在人很聰明的」、「太聰明了吧，都已經是店員，還知道有折扣在平台買比較便宜....」。（編輯：張嘉哲）