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外送員取餐一秒呆滯！店員喊「這單我買的」　真相太聰明

▲網友分享自己送餐的最短距離，結果一堆同行分享自己曾經送過完全不用騎車的訂單。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友分享自己送餐的最短距離，結果一堆同行分享自己曾經送過完全不用騎車的訂單。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 07:49:56

外送平台近年來超夯，不僅跟餐廳合作，也陸續跟不少店家合作，像是超市、超商、寵物店等等，滿足民眾在家就能輕鬆補齊生活用品的需求，尤其是現在疫情期間，訂單量更是大幅增加。而近日，就有外送員討論「運送最短距離的餐點」，結果釣出一票外送員分享經驗，引發討論。

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原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「這邊獻上目前為止跑過最短的距離」，只見貼出的照片，系統上面顯示送達的地點只距離店家40公尺，以外送員騎機車來說，大概只需要十秒就能抵達，而即便走路也不超過一分鐘，讓人困惑為何距離這麼近還要點外送。

▲網友分享自己曾經送過40公尺的訂單。（圖/外送員的奇聞怪事）
▲網友分享自己曾經送過40公尺的訂單。（圖/外送員的奇聞怪事）
貼文一出，釣出一票外送員分享經驗「送過超市的東西，超市在地下室，客戶他住樓上，叫我直接放管理室就好，連機車都沒發動，就完成一單」、「目前最短是，超市取貨後店員衝出來說他家的，請我直接按完成....」、「昨天送一張單熊貓超市，結果員工買的，進去叫我按已送達就好，我黑人問號」、「我也送過超市，一走進去店員就說你按已配送，因為是我買的，我當場傻眼...那你就在店內買啊，叫啥外送」。

而也有內行網友表示「我訂過自己店的商品，然後直接叫外送員按完成，因為平台上有打折」、「嘿嘿！其實這是聰明的做法XD因為平台有的有打折，有些常常買幾百就折幾百，比在店內買更划算」、「接過全家店員自己買店內的，一進門就叫我按已完成配送，說是平台上有折扣XD」、「平台有折扣，很近也要點，現在人很聰明的」、「太聰明了吧，都已經是店員，還知道有折扣在平台買比較便宜....」。（編輯：張嘉哲）

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邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
76.92%23.08%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
11.11%88.89%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.66%94.34%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.61%34.39%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.89%67.11%
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