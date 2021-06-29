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買手搖遇低胸真理妹！他點餐喊「7字」超尷尬　網全笑翻

▲近日有男網友透露，自己去買手搖飲料時，意外遇見一位低胸真理妹，讓他滿腦子全都是辣妹畫面，頓時忘記要喝什麼，在點餐時便喊了「7字」，回神後才驚覺不妙，瞬間尷尬到極點。（示意圖／取自pixabay）
▲近日有男網友透露，自己去買手搖飲料時，意外遇見一位低胸真理妹，讓他滿腦子全都是辣妹畫面，頓時忘記要喝什麼，在點餐時便喊了「7字」，回神後才驚覺不妙，瞬間尷尬到極點。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 08:02:47

台灣手搖飲料店眾多，同一條街上幾乎都是連開3、5間，不少人喜歡在吃飯時配上一杯，甚至還有人每天都喝。近日有男網友就透露，自己去買手搖飲料時，意外遇見一位穿著清涼的正妹，讓他滿腦子全都是辣妹畫面，頓時忘記要喝什麼，在點餐時便喊了「7字」，回神後才驚覺不妙，瞬間尷尬到極點，而網友見狀則全笑翻。

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原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張飲料照並表示，他日前被叫去買飲料，遇到一個低胸真理褲火辣漂亮妹妹也在買，點餐時滿腦子裡想的都是對方的屁股蛋，差一點忘記隊友要喝什麼了，於是便向店員喊話「我要一杯熟成紅茶加白蛋」，結果收銀員回頭和同事對看了一下，他這才驚覺自己把「白玉」講成「白蛋」了，愣了一會後原地尷尬，趕緊改口「加白玉，阿哇底家蛋（在這裡等）」。

▲近日有男網友就透露，自己去買手搖飲料時，意外遇見一位低胸真理褲正妹，讓他滿腦子全都是辣妹畫面，頓時忘記要喝什麼，在點餐時便喊了「7字」，回神後才驚覺不妙，瞬間尷尬到極點，而網友見狀則全笑翻。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）
▲一名男網友透露，他去買手搖飲料時，意外遇見一位低胸真理妹，害他點餐出糗。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

事後，收銀又跑去跟其他同事竊竊私語「我還大奶微微勒，說這樣誰知道阿」，這讓他感到啼笑皆非，不禁直呼「歹勢啦...我就真的不能一心二用，真想找個洞把自己埋了...」

對此，網友則被逗樂了，紛紛笑回「還好不是點熟成屁股蛋紅茶」、「點白蛋，差點完蛋」、「已被正妹迷住，魂都不知道飄到哪兒去了？哈哈」「來一杯真理紅茶加白蛋」、「還好不是+白奶...」、「不要再亂看了，真的母湯」、「乖乖買你的飲料吧你」。（編輯：許苡晴）

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
89.29%10.71%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
76.92%23.08%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
11.11%88.89%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.66%94.34%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.61%34.39%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.89%67.11%
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