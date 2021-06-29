梗葉一起下鍋是外行？炒包心白必學「4技巧」：脆爽入味

「包心白菜」是許多人家中的常備菜，既百搭又營養，除了可以煮成酸白菜鍋，也可以單獨炒，清爽又甘甜。不過，炒包心白看似簡單，其實也暗藏學問！到底該怎麼炒才不會過於軟爛呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「4技巧」，跟著做保證口感脆爽又入味！





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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，許多人炒包心白菜都會直接洗乾淨切一切就下鍋炒，但其實這是錯誤的方法，「菜梗」跟「菜葉」最好別一起下鍋，不然不僅容易出水，整體吃起來也會軟硬不一。





▲包心白菜到底該怎麼炒才不會過於軟爛呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「4技巧」，跟著做保證口感脆爽又入味！（圖／取自pixabay）

《小乾倩倩的遊戲的美食》並進一步分享炒白菜的訣竅，首先，「菜梗」和「菜葉」要分開下鍋，因為菜梗比較難熟要先炒，葉子好熟要後炒，這樣口感才一致，否則菜梗還炒熟，葉子早已變得軟爛，口感不佳。記得菜梗炒至微透明即可倒入葉子一起翻炒，等葉子微軟即可。其次，炒白菜時要用「豬油」，不要用植物油，豬油的密度大，可以附著在白菜上，口感更豐潤，而且不容易出水。





接著也要注意，調味時不要直接灑鹽，那樣味道不均勻，用料汁會更入味。料汁可依個人喜好調製，可利用香蔥、大蒜、辣椒、生抽、香醋、鹽與些許白糖，將其全部攪拌均勻即可。另外，也可用太白粉加水勾芡，讓湯汁變得黏稠，能掛在白菜表面，這樣吃起來會更滑順。最後一點，是最重要卻最常被忽略的細節，炒白菜時間不宜太長，否則白菜容易出水，且口感會過於軟爛。（編輯：許苡晴）



