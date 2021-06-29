女力再起！《天堂M》光之守護者「神聖劍士」6／30改版
由遊戲橘子代理的跨世代手遊鉅作《天堂M》，明(30)日「光之守護者．神聖劍士職業改版」正式上線，四大新技能搭配四種既有技能革新，再度奠定遊戲中最強萬用型近戰。為歡慶改版，同步釋出神聖劍士養成活動、迷惑森林、每日簽到更新、試煉之塔更新&試煉副本等豐富活動。而為響應居家防疫，也推出「神聖劍士視訊背景」，並於官方粉專釋出系列「神聖劍士防疫生活」漫畫，以及還原YouTuber「RICO」具現遊戲料理「仙后座的料理」及「炭烤的火雞」，一起居家生活提升廚藝、盡情打遊戲。
記者許家禎／台北報導
2021-06-29 16:55:18
遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，為迎接「神聖劍士」職業改版，6月30日至7月14日將開放職業轉換活動；於商城可花費100金幣兌換一般裝備復原及商城裝備復原共2張GAMA COUPON，讓玩家修復裝備、重返戰場。而為歡慶改版，同步釋出神聖劍士養成活動、迷惑森林、伺服器移民、每日簽到更新、試煉之塔更新&試煉副本/世界首領優化等豐富活動。
其中，神聖劍士養成活動部分，官方將會針對6月30日維護後創立的神聖劍士角色，以等級進行排名。活動時間統計至7月28日維護前，各伺服器等級排名第一名的玩家將可以獲得「稀有製作秘笈」、「高級變身抽卡包(活動)」、「商城裝備補給箱」，其他排名也可以獲得對應獎勵。除了獎勵排名外，活動期間內達指定等級的玩家也可以獲得額外等級達成獎勵，詳情請以官網公告為準。
另外，試煉之塔更新&試煉副本/世界首領優化部分，將於6月30日至7月21日，30樓以下怪物重生時間縮短，減少等待怪物出現的時間。此外，完成試煉之塔後也將恢復自身HP與MP，可以更快的迎接下一場的戰役！「試煉副本優化」，原先三種協力副本調整為競技模式，同時也會根據競技的名次而有額外的名次獎勵；「世界首領優化」，本次更新後，中午12:00的世界首領活動將會出現3種世界首領，讓所有亞丁勇士們有更多的機會擊殺BOSS拿獎勵！