尪抽屜翻出女性衣物！人妻秒愣「不是我的」 臉綠真相曝
家中久未整理的衣櫃和抽屜，有時就像潘朵拉的盒子，一打開便不知道會洩露出什麼秘密。有位人妻透露，自己老公從家中「不知名的抽屜」搜了一袋女性衣物出來，但一件一件檢視後卻發現沒有一件是自己的，讓人妻傻言直呼「真是不想活了...」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 10:36:31
有位女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露老公從不知名的抽屜搜了一袋女性衣物出來，然後詢問原PO「這是你的嗎？」結果原PO一件件檢視後卻發現全都不是自己的衣服，傻眼回答「這不是我的衣服啊！這是你前女友的吧？」
空氣瞬間凝結，場面十分尷尬。原PO老公強作鎮定地狂笑表示，「...好像是耶。」原PO不禁無奈直呼，「真是不想活了...連是哪任的衣服都不記得」。笑翻的網友紛紛在底下回覆說「我跟我老公剛在一起，他床頭櫃上都是他前女友合照。放了一陣子我才問他，要丟了嗎」、「就像第一次帶女友回家，女生說要出門買個衛生棉，男生說我這裡有」、「這要是我老公齁～他的四肢和器官還在是我最大的仁慈」、「我看到了他的心，演的全是他和她的電影」。更有各地網友代表致意，上香獻花獻果，留言區一片哀戚。
還有網友歪樓回覆，「其實他根本沒有前女友～故意買一堆，假裝前女友很多」、「老公變裝的癖好被你發現了，只好嫁禍前女友」、「覺得不一定是前女友，因為有一些男人其實是喜歡穿女裝的」。（編輯：倪浩軒）