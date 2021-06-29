「軍教片」最推哪部？80年代鄉民力讚經典作：絕對排第一
台灣國片總是讓許多民眾有著滿滿的回憶，其中「軍教片」更是廣植人心，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「台灣『軍教片』最推哪部？」沒想到就有大量80年代鄉民力讚一部經典作，直言「絕對排第一」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 10:52:50
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「你各位有推薦的軍教片嗎？」的文章表示，「剛剛聊天聊到當兵的事情，突然想回味裡面各式用語還有鳥事，你各位有沒有推薦的軍教片，有沒有八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「報告班長1-5」、「狗蛋大兵」、「八二三炮戰，最近狂重播啊」、「軍中樂園」、「笑死，狗蛋大兵」、「新兵日記還蠻不錯看的」、「狗蛋大兵超好笑啊」，但最多人還是大讚《號角響起》這部軍教片，「當然是號角響起，李大維超帥」、「號角響起，沒有之一」、「最經典而且排名第一的絕對是號角響起，劇本真的太強」。
《號角響起》，又稱《龍平特遣隊》，是一部1996年上映的臺灣電影，導演為朱延平，編劇為吳念真，由吳奇隆、林志穎、蘇有朋、金城武主演的喜劇軍教片，蘇有朋、吳奇隆、金城武、林志穎有「四小天王」之稱，甘草人物張立威的演出也有聲有色，而本片當時拍攝時也正值林志穎人正在服役中，這部軍教片也有別於以往是臺灣軍教片中第一部黑色幽默的喜劇軍教片。（編輯：王柏文）