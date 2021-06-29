定頻冷氣怎吹才省電？達人曝「室內放1物」：電費變便宜
台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。對此，近日一名網友在臉書社團《爆系知識家》提到，定頻冷氣究竟要如何吹才省電？貼文曝光引發熱議，除了常見的搭配電風扇之外，還有內行人分享「室內放1物」，讓電費變便宜。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 11:01:40
原PO表示「定頻冷氣要怎麼吹會比較省電？」笑稱「不要叫我換冷氣，冷氣是房東的」，她發現很多人都是將冷氣設定在26度，搭配舒眠模式，不禁好奇詢問廣大網友「你們家裡有定頻冷氣，都怎麼吹？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「定頻沒什麼可省，它的輸出都是按照你給的設定」、「27度加定時」、「定頻真的沒辦法省」、「我固定26＋電扇」、「有在活動26＋電風扇，躺著耍廢or睡覺27～28＋電風扇」。
對此，有內行網友透露，可以在室內擺放一盆水，以此降低溫度，讓電費變便宜，「27℃加風扇，風扇附近有空間的話，再放一盆水」、「28度加電風扇開到最大，然後放一條溼毛巾或一桶水」。
事實上，台電曾指出，變頻冷氣跟傳統的定頻冷氣差別在於，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉；而變頻則改以較低頻運轉，減少開跟關壓縮機次數來省電。不過，民眾若是對冷氣需求較低、開的時間不長，只在睡前開啟，讓室內降溫就關閉冷氣的話，定頻冷氣或許就符合需求；但若需長時間使用冷氣的情況下，則會建議改用變頻冷氣，省電很有感。（編輯：賴詠璿）