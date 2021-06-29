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影／16族原民暖唱《手牽手》　50人族語飆唱感動百萬網友

▲ 16族50人攜手大合唱《手牽手》，用母語歌聲傳達信念，感動百萬網友。（圖／ShenAi 原住民孩子 授權）
▲ 16族50人攜手大合唱《手牽手》，用母語歌聲傳達信念，感動百萬網友。（圖／ShenAi 原住民孩子 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-29 13:00:00

全台防疫3級警戒，延長至7月12日，日前歌手林俊傑重製《手牽手》一曲，邀請許多金曲準歌王歌后獻聲為台灣打氣，《手牽手》變疫情時代下的防疫金曲。近日頻道「愛德斯工作室 - Shen Ai原住民孩子Aetós Studio」，分享16族原住民攜手大合唱《手牽手》版本，50人族語飆唱，網友紛紛直喊感動到飆淚；影片作品被瘋狂轉載報導，迄今作品在網路上已累積超過百萬點閱。

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「愛德斯工作室 - Shen Ai原住民孩子Aetós Studio」表示，這是他們第一次跟部分粉專素人合作作品，盼望不管在疫情或者困境之中，歌聲能夠成為彼此的鼓勵。令人感到意外的是，此次翻唱作品竟有 8 成僅用耳機錄製，且在 14 天完成此高完整度的影像作品。團隊也驚嘆「在設備不足、時間不足的狀況下，仍然完成這樣的作品，是我們最感動的事情」團隊也向每個鼓勵支持他們的人述說感謝，期盼歌聲能夠為疫情世代底下，帶來更多的正能量。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 團隊僅在短短14天內，作出高完整度的作品，美聲之下難以想像僅用耳機錄製。（圖／ShenAi 原住民孩子 授權）
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▲ 原民小小孩也獻聲演唱。（圖／ShenAi 原住民孩子 授權）
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▲ 原住民孩子用族語演唱，令百萬網友動容。（圖／ShenAi 原住民孩子 授權）
 

▶ 感謝授權： 愛德斯工作室 - Shen Ai原住民孩子Aetós Studio  
完整影片：https://youtu.be/zBzBL1t6RC4

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
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2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
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2021-06-28-2021-07-01

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滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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2021-06-28-2021-07-01
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