影／16族原民暖唱《手牽手》 50人族語飆唱感動百萬網友
全台防疫3級警戒，延長至7月12日，日前歌手林俊傑重製《手牽手》一曲，邀請許多金曲準歌王歌后獻聲為台灣打氣，《手牽手》變疫情時代下的防疫金曲。近日頻道「愛德斯工作室 - Shen Ai原住民孩子Aetós Studio」，分享16族原住民攜手大合唱《手牽手》版本，50人族語飆唱，網友紛紛直喊感動到飆淚；影片作品被瘋狂轉載報導，迄今作品在網路上已累積超過百萬點閱。
影像中心/綜合報導
2021-06-29 13:00:00
「愛德斯工作室 - Shen Ai原住民孩子Aetós Studio」表示，這是他們第一次跟部分粉專素人合作作品，盼望不管在疫情或者困境之中，歌聲能夠成為彼此的鼓勵。令人感到意外的是，此次翻唱作品竟有 8 成僅用耳機錄製，且在 14 天完成此高完整度的影像作品。團隊也驚嘆「在設備不足、時間不足的狀況下，仍然完成這樣的作品，是我們最感動的事情」團隊也向每個鼓勵支持他們的人述說感謝，期盼歌聲能夠為疫情世代底下，帶來更多的正能量。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權： 愛德斯工作室 - Shen Ai原住民孩子Aetós Studio
完整影片：https://youtu.be/zBzBL1t6RC4