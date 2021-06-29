打工族紓困方案來了！她申請「不符合」崩潰　1原因未過

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▲網友分享自己明明是打工族卻申請紓困失敗。（圖/Dcard）

但仔細看看勞動部的條件，必須是4月30日在保的勞工，才能領取紓困補助。

這樣的勞工只要在4月30日當天沒有上班，就會被排除在這次紓困之外