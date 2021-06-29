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打工族紓困方案來了！她申請「不符合」崩潰　1原因未過

▲部分工時受僱勞工生活補貼已經開放申請，但有網友明明自己是打工族，卻頻頻申請失敗，讓她好奇原因。（示意圖／記者顏真真攝）
▲部分工時受僱勞工生活補貼已經開放申請，但有網友明明自己是打工族，卻頻頻申請失敗，讓她好奇原因。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 11:44:29｜2021-06-29 12:23:11

勞動部推出「部分工時受僱勞工生活補貼」，也就是所謂打工族生活補貼，昨（28）日開始開放申請，吸引不少打工的民眾趕緊上網填寫資料。不過，就有網友分享自己申請的過程頻頻碰壁，明明自己是打工的族群卻跳出「不符合資格」的字樣，讓她快崩潰，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「準時10點進去輸入資料，結果顯示資格不符，想問大家打工族都有順利申請到嗎QQ」只見貼出的截圖畫面，原PO輸入完資料後，跳出視窗顯示「輸入資料有誤，可能情形如下，包括申請人身分證字號填寫有誤、申請人非補貼對象或不存在於資料庫、如有申領疑義，請洽勞動部紓困專線1955」。

▲網友分享自己明明是打工族卻申請紓困失敗。（圖/Dcard）
▲網友分享自己明明是打工族卻申請紓困失敗。（圖/Dcard）
貼文一出，釣出一票苦主表示「上網查了一下規則，說是要4月30那天有參與就保的才能申請....我都上假日，那天剛好沒被保到」、「打工族都日保，沒上班就沒保，我4/30沒上班＝＝好衰」、「只上假日班沒人權，4月30沒上班啊」、「4/30沒保就沒，什麼政策」、「公司日保，結果4/30那天沒班QQ ，可是我們明明也受疫情影響」、「我約聘見紅休，4/30補假這樣也不行...」、「4/30如果有上到班，日薪直接+1萬……」、「你應該我一樣，我也是4/30沒排班也登記不了啊」。

而對於打工族許多人申請不通過，也有立委出面呼籲政府應該調整標準，例如時代力量立委邱顯智就解釋，打工族今年終於可以拿到紓困補助，但仔細看看勞動部的條件，必須是4月30日在保的勞工，才能領取紓困補助。「就這麼剛好，今年的4月30日是五一勞動節的補假，很多打工族都是以『日投保』的方式，因為沒有上班，所以當天就沒有保勞保！導致無法申請紓困」，呼籲勞動部應該修正規定為「發放對象為今（110）年4月參加就業保險滿7日（或更低）以上者」，才能協助更多打工族度過難關。

而民進黨立委高嘉瑜則也出面呼籲，保障打工族很重要，但申請資格也必須要改善，部分雇主為了壓低保費，會在員工有班的當日才投保、沒有班的時候就退保，這樣的勞工只要在4月30日當天沒有上班，就會被排除在這次紓困之外，只剩申請條件較嚴格的急難紓困可以申請，同一間公司的員工有些能得到紓困、有些不能，居然是要靠運氣，實在非常不公平，呼籲勞動部應調整申請資格，不能只拿一天當標準。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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